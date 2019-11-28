تشكيل لجنة حكومية لتحريك تعويضات المبعدين الجنوبيين

التقى رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية.ووجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة من الجهات المعنية لدراسة الأثر المالي عن التسويات المقترحة من اللجنة، حتى تتمكن الحكومة من عرضها على فخامة الرئيس واتخاذ قرار بشأنها، في خطوة من شأنها حلحلة الملف الشائك.

وأكد رئيس الوزراء أنه ورغم الظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد الا ان فخامة الرئيس طلب منه ان ينقل للجنة وعبرها للمتظلمين بأن قضيتهم مازالت في صلب اهتمام الدولة وستعمل جهودها لحلها.. مشددا على ضرورة استكمال اللجنة لعملها وقال ان عمل اللجنة يحظى بمتابعة مباشرة واهتمام من فخامة رئيس الجمهورية، حيث ان تسوية المظالم وجبر الضرر جزء أساسي من تحقيق السلام والاستقرار.

واستمع رئيس الوزراء، من رئيس اللجنة القاضي سهل محمد حمزة الى شرح موجز عن آلية عمل اللجنة منذ تأسيسها، مؤكدا انها عملت في كافة المحافظات الجنوبية وفتحت مراكز استقبال، واستقبلت ما يزيد عن 100 الف تظلم، وتم الرفع بتوصيات بشأن 50 الف ملف، ومازال عملها مستمر للنظر في الملفات المتبقية.

وأكد الدكتور معين عبدالملك، ان معالجة قضية الموظفين المدنيين والعسكريين المبعدين عن وظائفهم منذ حرب صيف 94 هي قضية محورية في معالجة القضية الجنوبية بشكل عام، لافتا إلى اهتمام فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بمعالجتها وبما يحقق الإنصاف للمتضررين.

وقال “ان الأحداث التي مرت بها اليمن منذ 2014 ونتيجة لانقلاب مليشيا الحوثي الانقلابية أضاعت الكثير من الوقت علينا لمعالجة هذه القضية الجوهرية، كما ان المليشيات الانقلابية صادرت ونهبت الأموال التي تم تخصيصها من المانحين للمساهمة في دفع التعويضات وجبر الضرر، ولولا هذا الانقلاب المشؤوم والذي عصف بمؤسسات الدولة والاقتصاد الوطني لكانت الدولة بقيادة فخامة الرئيس قد قطعت شوطا واسعا في معالجة معظم هذه المظالم “.

وأشاد رئيس الوزراء بعمل اللجنة والآليات التي اتبعتها في دراسة الملفات ورفع التوصيات، مذكرا بصدور قرارات جمهورية في 2013 بمعالجة وضع ما يُقارب 5500 شخص في الوظائف العسكرية، شملت إعادة الى الخدمة لمن هم في سن يسمح لهم بذلك وأيضا صرف المستحقات وإصدار الترقيات المستحقة.