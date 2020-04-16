كريتر سكاي

تشكيل لجنة خاصة للرد على توجيه الخنبشي بشأن اليمنيين العالقين في الخارج

16 أبريل، 2020
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كريتر سكاي – خاص

عقد محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم اجتماعا موسعا لمناقشة توجيهات نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم احمد الخنبشي بخصوص عودة العالقين اليمنين من خارج الوطن.

 

واستمع محافظ حضرموت خلال الاجتماع إلى آراء المختصين في الصحة والأمن إلى جانب آراء الوكلاء والمستشارين بالمحافظة، حيث تمت مناقشة امكانيات المحافظة في جانب استقبال العالقين عبر منافذها البرية والبحرية والجوية وامكانيتها في تقديم الخدمات الصحية اللازمة والمطلوبة لهم.

 

واقر الاجتماع تشكيل لجنة مختصة للرد على الرسالة الموجهة من قبل نائب رئيس الوزراء وتحديد الإمكانيات المتوفرة لدى المحافظة والصعوبات التي ستواجهها في حال تنفيذ التوجيهات.

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