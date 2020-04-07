تشكيل لجنة للتحقيق في فساد الجبواني (وثيقة)

وجه نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي بتشكيل لجنة لمراجعة وتقييم الوضع الإداري والمالي والفني لوزارة النقل بعد تكليفه قائما بأعمال وزير النقل المقال صالح الجبواني.

وأصدر نائب رئيس الوزراء والقائم بأعمال وزير النقل د. سالم الخنبشي قرار وزاري بشأن تشكيل لجنة لمراجعة وتقييم الوضع الإداري والمالي والفني لوزارة النقل وضمت اللجنة ممثلين عن وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ووزارة المالية ووزارة الشؤون القانونية.

وبحسب وثيقة القرار فقد كلفت اللجنة بمراجعة وتقييم الوضع الإداري والمالي والفني بديوان عام وزارة النقل ورفع نتائجها وتوصياتها بالمقترحات والمعالجات المطلوبة على أن تنجز اللجنة عملها خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار والذي صدر يوم الأحد الموافق ٥ أبريل ٢٠٢٠م.

