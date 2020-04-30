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تشكيل لجنة لمراقبة وتوزيع السلع الاستراتيجية

30 أبريل، 2020
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سلع
سلع

السودان اليوم :

وجهت لجنة مراقبة ومتابعة السلع الاتحادية بتشكيل لجنة للاشراف على الولايات لمراقبة توزيع السلع الاستراتيجية وربط الولايات مع الوزارات الاتحادية المسؤولة عن توفير الوقود والغاز والدقيق. وقرر الاجتماع الذي انعقد أمس في هذا الصدد تكوين لجنة على مستوى ولاية الخرطوم تضم كل الاجهزة الامنية ترفع تقريراً يومياً عن انسياب هذه السلع لوالي الخرطوم وبدوره يرفعها للجنة الطوارئ الاقتصادية. واكد الاجتماع على ضرورة التنسيق المشترك بين الولاية والوزارات الاتحادية لانجاز مهمة انسياب السلع الاستراتيجية.







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