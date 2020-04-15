تشيلسي يحدد 70 مليون يورو سعراً للاستغناء عن كانتي



حددت إدارة نادي تشيلسي سعر بيع نجولو كانتي، نجم وسط البلوز، بعد اهتمام العديد من الأندية بالتعاقد معه.



و تتسابق أندية ريال مدريد وباريس سان جيرمان ويوفنتوس وكذلك برشلونة على خطف النجم اهتمامها باللاعب، الذي يعد من أبرز لاعبي الوسط الدفاع في العالم.



وبحسب صحيفة “ليكيب” الفرنسية، فإن إدارة البلوز حددت سعر بيع كانتي وهو 70 مليون يورو أمام الأندية التي ترغب الحصول على خدمات اللاعب.



وتوج بطل العالم مع فرنسا ، بالدوري الإنجليزي مرتين، الأولى كانت مع ليستر سيتي والثانية مع تشيلسي، يعد أحد العناصر الأساسية في تشكيلة البلوز الحالية.



وفى نفس الاطار كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن نادى برشلونة الإسبانى يسعى للتعاقد مع الفرنسى نجولو كانتى نجم فريق تشيلسى الإنجليزى خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل.



ذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية أن البارسا يلعب بورقة البرازيلى فيليب كوتينيو المعار حتى نهاية الموسم الحالى إلى بايرن ميونخ، وذلك من أجل الحصول على خدمات كانتى لدعم خط وسط البلوجرانا، فى ظل اقتراب رحيل الثنائى أرتورو فيدال وإيفان راكيتيتش.



وكانت تقارير إعلامية، قد أشارت إلى دخول كانتي نجم فريق تشيلسي الإنجليزي، دائرة إهتمام مواطنه زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وانضم كانتي إلى تشيلسي فى صيف 2016 قادماً من ليستر سيتي، مقابل 35 مليون يورو، بعد ان توج بلقب البريميرليج مع فريق الذئاب وحصل على جائزة أفضل لاعبى في الدورى الإنجليزى موسم 2016-2017.



وخاض كانتي مع البلوز هذا الموسم في الدوري 18 مباراة سجل خلالهم ثلاثة أهداف.







