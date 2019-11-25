تشييع جثمان الشهيد فضل مانع الحوللي الى مسقط رأسه بمديرية الشعيب

شيع- صباح يومنا هذا – المئات من مواطني مديرية الشعيب بمحافظة الضالع جثمان الشهيد البطل فضل مانع الحوللي ابن منطقة لودية.

انطلق التشييع من مستشفى النصر بمدينة الضالع والوصول الى مسقط رأس الشهيد منطقة لودية تم بعدها أداء صلاة الجنازة عليه بحضور ركن عمليات اللواء الخامس صاعقة العقيد محمد سعيد ناشر الحكم وقيادات وقيادات عسكرية ومشائخ وشخصيات اجتماعية بمديرية الشعيب.

والقى ركن العمليات للواء الخامس صاعقة كلمة نيابتآ عن قيادة اللواء وصف ضباط وافراد اللواء عزاء من خلالهاء والد الشهيد مانع صالح الحوللي وكل ابناء منطقة لودية

وقال ركن عمليات اللواء ان استشهاد الشهيد البطل فضل مثل خسارة كبيرة في صفوف اللواء وخصوصا وان جبهات القتال ما زالت تشتعل والعدو يحاول تعزيز الجبهة بشتى انواع الأسلحة المتوسطة و الثقيلة ، وتسعى جاهدة إلى النيل من الضالع و تغير ايدلوجية المجتمع وديانته وعاداته و تقاليده و قتالهم جهاد باجماع العلماء ودفاع عن الدين و الأرض و العرض.

واضاف قائلا اننا بقيادة اللواء الخامس صاعقة نعاهد الشهيد وكل شهداء الوطن بأاخذ القصاص لهم والمضي على دربهم حتى النصر ودحر الميليشيات الارهابية الحوثية.

كان الشهيد قد استشهد يوم امس الاحد اثناء خوضة معارك الدفاع عن حدود الوطن في جبهة منطقة مريس.