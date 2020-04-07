تشييع مهيب لجثمان قائد اللواء 315 مدرع العميد الركن احمد علي هادي

شُيع اليوم بسيئون في موكب جنائزي جثمان قائد اللواء 315مدرع بمديرية ثمود العميد الركن احمد علي هادي.وخلال مراسيم التشييع الرسمية التي أقيمت بقيادة المنطقة العسكرية الأولى يتقدمهم قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح طيمس و عضو مجلس النواب صالح العامري ومدير عام الامن بالوادي والصحراء العميد مبارك العوبثاني ورئيس عمليات المنطقة العميد الركن محمد ناجي المهشمي واللواء الركن فرج العتيقي قائد اللواء 11حرس حدود والعميد الركن سعيد عبيد لحمر قائد اللواء 101شرطة جوية وعدد من قادة الوحدات العسكرية و الأمنية قدم الجميع واجب العزاء لاسرة الفقيد ، سائلينا المولى عزوجل ان يتغمده بواسع رحمته و يلهم اهله الصبر والسلوان .

وكانت المنطقة العسكرية الأولى أصدرت اليوم بيان نعت فيه المناضل قائد اللواء 315مدرع بمديرية ثمود العميد الركن احمد علي هادي شرقي حضرموت والذي وافته المنية فجر يومنا هذا اثر نوبة قلبية مفاجئة .

وأشار بيان النعي ان الفقيد رحمه الله يعد من خيرة القادة بالمنطقة العسكرية الأولى وله تاريخ عريق في قيادة اللواء 315ومن ابرز القادة الذين لهم دور نضالي كبير ومشهود له بالتفاني في اداء واجبه ويحضى باحترام وحب قيادته و افراده .

وقدم وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري و الوكلاء المساعدين المهندس هشام السعيدي ومحمد الصيعري قدموا صباح اليوم التعازي لقيادة المنطقة ولاسرة الفقيد .

و العميد الركن احمد علي هادي الدنبوع من مواليد 1959م مديريه الوضيع قريه عزان اهل امارم أب لثمانية ابنًاء اربعه ذكور وأربع إناث اكبرهم علي .

درس الابتدائيه بمدرسه البطان في الوضيع بمحافظة ابين و التحق بالقوات المسلحة سنه 1976م سلاح الدروع ، و وابتعث إلى الاتحاد السوفيتي عام 1979م أكاديميه أدييسا وتخرج عام 1983م دبلوم عالي في العلوم العسكريه بامتياز وحصل على رتبه ملازم ثاني ودبلوم في اللغة الروسية بدرجه امتياز .

عين الفقيد قائد فصيله دبابات في سلاح الدروع في لواء عباس العبر ومن ثم قائد سريه ، و وبعد احداث يناير 1986 أنظم منه زملائه في شمال الوطن وعين ركن تدريب اللواء الأول دروع .

وفي عام 1988م عين سكرتير خاص لمستشار رئيس الجمهورية في حينه اللواء الركن عبدربه منصور هادي.

في حين عين في 1994م مدير مكتب وزير الدفاع ، ابتعث في 1997م إلى العراق لكلية القيادة والأركان ببغداد وكان من المتوفقين وحصل على الماجستير في العلومً العسكريه بدرجه امتياز .

و في عام 2000 م عين قائد اللوا 315 مدرع حتى وفاته يومنا هذا الثلاثاء7ابريل 2020م .

حضر مراسيم التشييع عضوي مجلس الشورى الشيخ عبدالله صالح الكثيري واللواء عبدالرحيم عتيق وعدد من الشخصيات الاجتماعية وزملاء ومحبي الفقيد .