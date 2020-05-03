تصاميم عبايات خليجية 1442 حديثة سعودية

تصاميم عبايات حديثة سعودية 1442 من خلال موقع muhtwa.com , ظهرت في الآونة الأخيرة موديلات عديدة ومتنوعة من العبايات الخليجية والتي تناسب جميع الأذواق وجميع الأعمار, فلا تقتصر العباية على النساء وكبار السن ولكن ظهرت موديلات بسيطة وأنيقة تناسب الفتيات وطالبات الجامعة حيث تم إدخال التطريز البسيط والدانتيل الملون على العباية, وهنا موديلات مصممة من قماش ملون حيث خرجت عن النمط التقليدي, وهنا سوف نعرض مجموعة صور لموديلات عبايات خليجية حديثة.

عبايات خليجية حديثة

عباية مصممة من الكريب الأسمر سادة ومزينة من جهة الأطراف والأساور بإطار فضي في نحاسي شاهدي عبايات خليجية حديثة 1442.

عباية مصممة من الكريب الأسمر ومن المنتصف يداخلها قماش ملون باللون السيمون والأكمام من الدانتيل المبطن بالقماش السيمون.

عباية مصممة من أقمشة متعددة فالظهر من القماش الكريب الأسمر ومن الأمام الجزء العلوي من القماش التان الرصاصي المشجر والجزء السفلي من الكريب الأبيض.

عباية سمراء مصممة من القماش الكريب ومزينة بتطريز باللون الفضي والنحاسي على جانب العباءة وعلى الأساور مع كٌسر خفيفة عند منطقة الصدر.

عباية مفتوحة من الكريب الأسمر ويداخلها قماش مشجر باللون الجملي مزخرف برسومات أنيقة وشيك بطول العباية وعلى الأساور.

تصاميم عبايات خليجية جديدة

عباية واسعة مصممة من الستان ومزخرفة بدانتيل على شكل ورد باللون الأسمر والأحمر.

عباية سمراء مصممة من الكريب ومزينة بلولي باللون الأسمر والأساور من الدانتيل المطرز.

عباية مصممة من الستان و بداخلها القماش القطيفة مزخرف بتطريز باللون الفضي على شكل دوائر.

عباية مصممة من القماش الكريب الأسمر والجزء العلوي من منطقة الصدر والأكمام من الكريب التركواز ومزين بتطريز خيط باللون الأبيض والرصاصي.

عباية مصممة من القطيفة السمراء ومزينة بقماش مشجر باللون الذهبي والأسمر عند منطقة الصدر والأساور.

أخر صيحات الموضة للعبايات الخليجية

عباية مصممة من القماش الكريب الأسمر ومزينة بأحجار باللون النحاسي حول منطقة الصدر والأساور أخر صيحات الموضة للعبايات الخليجية 2019.

عباية سمراء سادة مصممة من القماش الكريب ومزخرف بتطريز لولي من جهة الصدر لونه ذهبي ويداخله أحجار باللون التركواز .

عباية مصممة من القماش الكتان لونه بيج مزخرف برسومات على شكل زجزاج باللون الأسمر من جهة الظهر.

عباية من الكتان لونها رصاصي ومزخرفة برسومات باللون الفضي على الأكمام وعند منطقة الصدر.

عباية مصممة من الكريب الأسمر ومزخرفة بنوعين مختلفين من الدانتيل البينك الأول على شكل مربعات على الأساور والأطراف والآخر على شكل ورود على الأطراف.

عباية مصممة من القماش الكريب مع أساور باللون الأصفر مصممة من الستان ومزينة بمربعات من الترتر الأزرق والأسمر.

عباية سمراء مفتوحة مصممة من الكريب ومزخرفة بدانتيل بيج على الأساور والأطراف.

عباية لونها بينك مصممة من الكريب الناعم ومزخرفة بدانتيل باللون الأسمر حزام حول الوسط لونه أسمر.