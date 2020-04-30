تصدير 20 الف رأس من الماشية الى السعودية

السودان اليوم :

أعلن وكيل وزارة الثروة الحيوانية الدكتور عادل فرح عن إنسياب صادر الماشية للملكة العربية السعودية إعتبارا من الثلاثاء والاربعاء.

وكشف الوكيل عن تحرك باخرة تحمل 20 الف راس من الماشية نحو المملكة، مشيرا الى ان عمليات الصادر تمت وفقا للإتفاق القديم مع المملكة العربية السعودية وذلك بالإلتزام بالإشتراطات الصحية القديمة من حجر لمدة 30 يوما زائد الفحوصات المطلوبة.

وعزا في تصريحات لوكالة الانباء “سونا”، إعادة الباخرتين خلال الأسبوعين الماضين من السعودية إلى خطأ في الترتيبات الفنية لافتا إلىأن الشحنة التي تمت إرجاعها من السعودية يتم الترتيت لإعادتها مرة أخرى عقب إكتمال الشروط الفنية التي أثبت خلوها من اي موانع.