تصريحات خاصة لـ"عدن تايم" .. نقابيون بنفط عدن يؤكدون على مواصلة الاحتجاجات

نظم صباح اليوم عمال وموظفو ومجلس اللجان النقابية بشركة نفط عدن امام محكمة استئناف عدن والمجمع القضائي وقفة احتجاجية ضد العبث بمقدرات الشعب والدولة وللمطالبة باستعادة كافة أصول وممتلكات الشركة المؤجرة.

وصرح لـ”عدن تايم” أمين عام مجلس اللجان النقابية لشركة النفط ياسر عبده صالح:” اليوم نحن مستمرون للوقفة الثامنة والمتزامنة مع مواعيد عقد المحكمة جلساتها بقصد رفع صوتنا للقضاء ونقول اننا مستمرون بالحصول على مطلبنا وخاصة وان مطلبنا مطلب شعبي ضد تحكيم شهد فيه كثير من المتآمر من قبل محكمة غير مختصة.

ويتهم عمال الشركة القضاء بالمماطلة وقالوا بأحاديتهم لـ”عدن تايم” ان ما يجري اليوم في القضية من مماطلة وتسويف يعد شكل من اشكال التسويف من قبل القضاء وخاصة وأننا نحضر للجلسة الثانية وعلى التوالي ويتم التأجيل للجلسة.

وصرح لـ”عدن تايم” عضو المجلس النقابي محمد علي خيشم قائلا :” أننا نطالب بإعادة منشاة كالتكس وخاصة عقب ما عمد المستأجر إلى استحداث تغيرات تخل بالعقد المتفق به من قبله مع الشركة ونحن مازلنا في مطالبنا بالطرق القانونية ووهناك خطوات تصعيدية.

من جهته أشار احد أعضاء اللجان النقابية محمد صالح العوج إلى ضرر استمرار هذا العقد التأجيري وقال لـ”عدن تايم”:” ان استمرار هذا العقد كارثي على الشعب وخاصة وان المنشأة تقدر سعتها بأكثر من أربعة مراسي بحرية وهو اكبر سعة تخزينية تبلغ اكثر من (500)الف طن .

واستغرب “النقابي العوج” من ان غالب قرارات الشركة التي توصي لمعالجة مشكلة الخزن للوقود تطالب بأنشاء سعة تخزينية لحل مشكلة تقطعات الوقود على الأسواق المحلية بينما نجدها كإدارة عامة لشركة النفط تعمل على التساهل في السعة التي تملكها ولا تعمل على استعادتها من المؤجر.