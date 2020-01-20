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تصريحات مثيرة لرئيس نادي أهلي بوعريريج بشأن التعاقد مع الغربال

20 يناير، 2020
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السودان اليوم :

قال رئيس نادي أهلي بوعريريج أنيس حمادي إنّهم تعاقدوا مع لاعب المريخ السابق محمد عبد الرحمن بعد إجراء فحوصاتٍ كاملة، أثبتت سلامته تمامًا.

وأوضح حمادي في تصريحٍ لـ”باج نيوز” أنّه ليس من المعقول الأتيان بلاعبٍ لصفوف فريقه وهو مصاب، واصفًا ما يثار بهذا الشأن ما هو ألا حديث غير منطقي.

وتابع” واثقون من أنّ اللاعب السوداني محمد عبد الرحمن سيقدّم الإضافة للفريق”.

و”الأحد”، أعلن نادي أهلي بوعريريج تعاقده رسميًا مع اللاعب السوداني محمد عبد الرحمن لعامين ونيف بعد نهاية فترته مع ناديه السابق المريخ.

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