تصريح جديد لناطق الحوثيين العسكري حول مواجهات مأرب والجوف

قال ناطق الحوثيين العسكري يحيى سريع، أنهم تمكنوا من التصدي لثلاثة زحوفات استمرت من منتصف ليل أمس وحتى صباح اليوم، منها زحفان في جبهة قانية بمحافظة البيضاء، وزحف آخر بمديرية صرواح بمحافظة مأرب.

وأضاف سريع، في تغريدة على تويتر، رصدها “المشهد اليمني”: بأنه تم التصدي لهذه الزحوفات وتكبيد ما اسماه بـ “العدو” خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وسقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوفه، ولم يحرز أي تقدم.

وأشار إلى أنه، تم شن سبع غارات جوية، توزعت على مناطق متفرقة بمحافظتي مأرب والجوف، وهو ما ينفيه التحالف منذ إعلانه الهدنة ووقف الغارات الجوية في اليمن،

وتأتي هذه التصريحات في ظل هدنة مؤقتة أعلنها التحالف لمدة أسبوعين، ولم تلتزم المليشيا بها، بل صعدت من هجومها في عدد من الجبهات، بغية إحراز تقدم، وسيطرة على مواقع جديدة.