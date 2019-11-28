تصريح هام للحكومة اليمنية حول تشكيل الحكومة الجديدة ..تفاصيل





أدلى مستشار الرئيس هادي يدلي بتصريح حول التشكيل الحكومي الجديد .

وقال الدكتور عبدالعزيز المفلحي، مستشار الرئيس عبد ربه منصور هادي، إن اتفاق الرياض هو خارطة طريق لحل كل المشاكل العالقة بدأ بأحداث عدن في أغسطس الماضي، وتوجيه سلاح الشرعية ضد بعضه البعض.

وأضاف ان ، : “الاتفاق رسم المرحلة القادمة حتى الوصول للسلام الشامل وجلوس الجميع على طاولة التفاوض والحوار بما فيهم الحوثيين”.

وأوضح مستشار الرئيس أن عودة الحكومة إلى عدن هى أولى خطوات تنفيذ اتفاق الرياض حتى تشكيل الحكومة المشتركة الجديدة، وأعتقد أن تشكيل الحكومة لن يأخذ وقتا طويلا”.

وتابع المفلحي، أن “التشكيل الجديد سيكون بعيدا عن المحاصصة، وستكون الكفاءة هى معيار الاختيار، للعبور بعيدا عن الانقسام، الذي كان حادثا داخل الحكومة الحالية نتيجة تشكيلها من تقسيمة سياسية وحزبية”.

ونفى مستشار هادي، صحة ما يتردد من تسريبات حول اسم رئيس الحكومة الجديد، والمؤكد هو تشكيل الحكومة بعيدا عن المحاصصة والتقسيمات والمواءمات التي تؤدي إلى الانقسام.