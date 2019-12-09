مأرب برس

تصريح هام للفريق الركن علي محسن صالح

9 ديسمبر، 2019
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قال نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح اليوم الاحد، إن العلاقات اليمنية المصرية، متينة واستراتيجية ضاربة في جذور التاريخ، مضيفًا أن اليمن يجمعه بمصر علاقات متميزة في مختلف المجالات.

وأشار نائب الرئيس في تصريح أدلى به لصحيفة “أخبار اليوم” المصرية: «تجمعنا بمصر كل روابط الإخاء والتعاون والمصير المشترك، وكان لمصر العروبة والحضارة والتاريخ مواقف في مختلف المحطات في بلادنا، ولن ينساها اليمنيون طيلة حياتهم». 

ونوه نائب الرئيس، الذي يجري زيارة خاصة الى جمهورية مصر منذ يومين، إلى الموقف المصري المساند لثورة الشعب اليمني في ثورته المجيدة 26 سبتمبر 1962، ووصولاً إلى الموقف الأخوي الصادق لمصر الشقيقة ضمن دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ومساندتهم للشرعية اليمنية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية، الذي كان امتداداً لمواقف مصر العروبة تجاه بلادنا وتجاه القضايا العربية والإسلامية بشكلٍ عام.

وعبر نائب الرئيس، في ختام تصريحه، عن تقديره وشكره للقيادة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ولحكومة مصر وشعبها الشقيق، على مواقفهم الدائمة والداعمة لأمن اليمن واستقراره وإنهاء معاناته.

كما أكد على أن أمن مصر من أمن اليمن وأمن اليمن من أمن مصر، قائلاً: «إننا نقف جميعًا لمواجهة مشاريع التطرف والإرهاب ومشاريع التدخل الفارسي الإيراني».

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