نيوز يمن

تصعيد إخواني حوثي بأبين.. رئيس الحكومة يحذّر من إفشال اتفاق الرياض

5 ديسمبر، 2019
0

@ عدن، نيوزيمن:
السياسية

2019-12-05 17:50:47

حذر رئيس الوزراء معين عبدالملك، الأربعاء، من أي محاولة لإفشال اتفاق الرياض الموقع بين حكومة الرئيس المؤقت عبدربه منصور هادي والمجلس الانتقالي، معتبرا ذلك “محاولة لتوجيه البلاد نحو مسار الهدم مجددا”.

وتزامنت تصريحات رئيس الحكومة، مع تصعيد مزدوج، من جانب ميليشيا حزب الإصلاح، الفرع المحلي لتنظيم الإخوان المسلمين، وميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، على أطراف محافظة أبين جنوبي البلاد.

وشدد “عبدالملك” على ضرورة تضافر جهود الجميع في إنجاح اتفاق الرياض، وتوجيه الجهود نحو المعركة الوجودية لليمن وشعبه باستعادة الدولة وإجهاض المشروع الإيراني الخبيث في اليمن والمنطقة، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأضاف إن “اتفاق الرياض الموقع مع المجلس الانتقالي الجنوبي، لاحتواء التداعيات التي حدثت في عدن وبعض المحافظات المحررة، برعاية أخوية صادقة من السعودية الشقيقة، ولتوحيد الجهود في مواجهة المشروع الإيراني في اليمن عبر ذراعه من ميليشيات الحوثي الإرهابية”.

وأكد رئيس الحكومة أن إجهاض المشروع الإيراني ليس مصلحة يمنية فقط بل تمس أمن واستقرار دول الجوار والمنطقة والعالم، وتأمين الملاحة الدولية في أحد أهم الممرات التجارية في العالم.

الوسوم
إخواني إفشال اتفاق الحكومة الرياض بأبين تصعيد حوثي رئيس من يحذر

مقالات ذات صلة

Photo of “البطل يتذكر”.. ننشر الحوار الأخير مع القائد العميد عدنان الحمادي (الحلقة الاولى)

“البطل يتذكر”.. ننشر الحوار الأخير مع القائد العميد عدنان الحمادي (الحلقة الاولى)

5 ديسمبر، 2019
Photo of مصادرة أسلحة ومكونات صواريخ إيرانية للحوثيين في بحر العرب

مصادرة أسلحة ومكونات صواريخ إيرانية للحوثيين في بحر العرب

5 ديسمبر، 2019
Photo of اغتيال القائد الحمادي.. هادي يشكل لجنة تحقيق من الإخوان والقاعدة

اغتيال القائد الحمادي.. هادي يشكل لجنة تحقيق من الإخوان والقاعدة

5 ديسمبر، 2019
Photo of حمود الصوفي: تركنا “صالح” وحيداً فدافع عن الجمهورية حتى آخر طلقة – فيديو

حمود الصوفي: تركنا “صالح” وحيداً فدافع عن الجمهورية حتى آخر طلقة – فيديو

5 ديسمبر، 2019

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق