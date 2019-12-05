تصعيد إخواني حوثي بأبين.. رئيس الحكومة يحذّر من إفشال اتفاق الرياض

@ عدن، نيوزيمن:

السياسية

2019-12-05 17:50:47

حذر رئيس الوزراء معين عبدالملك، الأربعاء، من أي محاولة لإفشال اتفاق الرياض الموقع بين حكومة الرئيس المؤقت عبدربه منصور هادي والمجلس الانتقالي، معتبرا ذلك “محاولة لتوجيه البلاد نحو مسار الهدم مجددا”.

وتزامنت تصريحات رئيس الحكومة، مع تصعيد مزدوج، من جانب ميليشيا حزب الإصلاح، الفرع المحلي لتنظيم الإخوان المسلمين، وميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، على أطراف محافظة أبين جنوبي البلاد.

وشدد “عبدالملك” على ضرورة تضافر جهود الجميع في إنجاح اتفاق الرياض، وتوجيه الجهود نحو المعركة الوجودية لليمن وشعبه باستعادة الدولة وإجهاض المشروع الإيراني الخبيث في اليمن والمنطقة، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأضاف إن “اتفاق الرياض الموقع مع المجلس الانتقالي الجنوبي، لاحتواء التداعيات التي حدثت في عدن وبعض المحافظات المحررة، برعاية أخوية صادقة من السعودية الشقيقة، ولتوحيد الجهود في مواجهة المشروع الإيراني في اليمن عبر ذراعه من ميليشيات الحوثي الإرهابية”.

وأكد رئيس الحكومة أن إجهاض المشروع الإيراني ليس مصلحة يمنية فقط بل تمس أمن واستقرار دول الجوار والمنطقة والعالم، وتأمين الملاحة الدولية في أحد أهم الممرات التجارية في العالم.