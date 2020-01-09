اليمن العربي

تصعيد حوثي جديد بمناطق متفرقة بالدريهمي جنوب الحديدة

9 يناير، 2020
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في تصعيد جديد لمليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن شنت المليشيات قصف مدفعي عنيف على مناطق متفرقة من مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة.

وقالت مصادر عسكرية ميدانية، إن المليشيات أطلقت عدداً من قذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 بشكل عنيف على مواقع القوات المشتركة جنوب المديرية.

وأضافت المصادر أن المليشيات استهدفت مواقع القوات المشتركة شرق المديرية بالأسلحة الرشاشة المتوسطة، عيار 14.5 والأسلحة عيار 12.7 بشكل مكثف.

وتواصل مليشيات الحوثي خروقاتها وانتهاكاتها للهدنة الأممية منذ سريانها في أواخر العام الماضي بقصف واستهداف مواقع متفرقة للقوات المشتركة قي مختلف مناطق محافظة الحديدة.

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الحديدة بالدريهمي بمناطق تصعيد جديد جنوب حوثي متفرقة

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