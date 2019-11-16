عدن 24

تصعيد حوثي لتفجير الوضع في الساحل الغربي

عدن 24 عدن 24 منذ 38 دقيقة
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عدن24  متابعات
تسعى ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران جاهدة إلى تفجير الوضع في الساحل الغربي لليمن، حيث حذر العميد صادق دويد عضو اللجنة المعنية بإعادة الانتشار في الحديدة من أن ميليشيا الحوثي تدفع بالمغرر بهم من عناصرها إلى الجحيم في الحديدة لاختراق الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة.
بينما صدت القوات المشتركة هجوماً واسعاً وعنيفاً شنته ميليشيا الانقلاب الحوثية على مواقع الجيش الوطني شرق وشمال شرقي مدينة تعز.
وكشفت مصادر عسكرية في القوات المشتركة أن هناك معلومات استخباراتية، عن مخطط لميليشيا الحوثي لتفجير شامل للأوضاع في الساحل الغربي وجنوب الحديدة ضمن عملية واسعة باستخدام مكثف للطيران المسير.

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عدن 24

عدن 24

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