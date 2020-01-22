تصعِيد الانتقالي ضد الشرعية ضغوط سياسية أم إنقاذ للحوثيين من هزائم الجيش في نهم؟

يثير تصعيد المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيًا ضد الحكومة الشرعية التساؤلات حول الغاية التي يسعى الانتقالي لتحقيقها في الوقت الذي يخوض الجيش الوطني معارك عنيفة ضد مليشيا الحوثي الإنقلابية في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء.

وفي الأيام القليلة الماضية، صعّد المجلس الانتقالي ضد الحكومة الشرعية في المحافظات الجنوبية، وذلك بهدف عرقلة تنفيذ المصفوفة الأخيرة من اتفاق الرياض الذي ترعاه المملكة العربية السعودية، ورفض تسلم السلاح الثقيل بموجب الاتفاق.

وحمّلت الحكومة الشرعية المجلس الانتقالي، مسؤولية عرقلة تنفيذ المصفوفة الأخيرة من اتفاق الرياض الذي ترعاه المملكة العربية السعودية، واتهمت الانتقالي بالسعي لإفشال المصفوفة من خلال رفض تسليم الأسلحة والعتاد الذي بحوزته للجان المكلفة بعملية حصر واستلام الأسلحة.

كما اتهمت الحكومة الشرعية، المجلس الانتقالي بعدم الالتزام بعودة القوات الى المواقع المحددة، وفقا للمصفوفة، بالإضافة الى التصعيد الإعلامي، والاتهامات التي يطلقها قيادة الانتقالي للحكومة الشرعية بشكل مستفز، يوحي بالبحث عن أي تصعيد لإفشال الاتفاق.

وأكدت وكالة “سبأ” الحكومية نقلاً عن مسؤولين في الحكومة، أن قوات تابعة للمجلس الانتقالي، رفضت تسليم ما بحوزتها من أسلحة في عدد من المعسكرات، وقام أفراد تابعين لها بمنع اللجان من دخول المعسكرات، وتسليم الأسلحة، وأن القوات التي من المقرر عودتها الى مواقع خارج عدن لم تنفذ بالشكل المطلوب وفقا للمصفوفة.

وأعتبرت الحكومة هذه الممارسات واللغط الإعلامي والإفراط في التهم للشرعية تعكس نوايا مبيتة لإفشال الاتفاق، والعودة بالأوضاع إلى نقطة الصفر.

وكانت الحكومة الشرعية قد وقعت اتفاقا في مطلع نوفمبر 2019، مع المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، عرف باتفاق الرياض، نص على تشكيل حكومة جديدة مناصفة بين الشمال والجنوب، وكذا إعادة تشكيل قوات الإنتقالي وضمها إلى قوام وزارتي الدفاع والداخلية.

وحول تداعيات هذا التصعيد وانعكاساته المباشرة على جبهة “نهم”، أعتبر نشطاء وسياسيين يمنيين أن المجلس الانتقالي يسعى لإنقاذ مليشيا الحوثي من الهزائم المتتالية في نهم، وذلك من خلال تشتيت انتباه الحكومة الشرعية وتخفيف الضغط على الحوثيين.

وتواصلت المعارك لليوم الخامس على التوالي في جبهة “نهم” شرقي العاصمة صنعاء، فيما تمكنت قوات الجيش اليمني من استعادة مواقع استراتيجية وتكبيد الميليشيا خسائر في الأرواح والعتاد.