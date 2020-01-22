تصفيات أفريقيا لمونديال 2022م.. مجموعات “سهلة” للعرب

السودان اليوم :

أفرزت قرعة التصفيات الأفريقية، المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، التي أجريت مساء اليوم الثلاثاء في العاصمة المصرية القاهرة، مجموعات متباينة.

ووزعت القرعة 40 منتخبا على 10 مجموعات، جاءت كالآتي:

المجموعة الأولى: الجزائر – بوركينا فاسو – النيجر – جيبوتي

المجموعة الثانية: تونس – زامبيا – موريتانيا – غينيا الاستوائية

المجموعة الثالثة: نيجيريا – الرأس الأخضر – أفريقيا الوسطى – ليبيريا

المجموعة الرابعة: الكاميرون – كوت ديفوار – موزمبيق – مالاوي

المجموعة الخامسة: مالي – أوغندا – كينيا – رواندا

المجموعة السادسة: مصر – الغابون – ليبيا – أنغولا

المجموعة السابعة: غانا – جنوب أفريقيا – زيمبابوي – إثيوبيا

المجموعة الثامنة: السنغال – الكونغو – ناميبيا – توغو

المجموعة التاسعة: المغرب – غينيا – غينيا بيساو – السودان

المجموعة العاشرة: الكونغو – البنين – مدغشقر – تنزانيا

نظام التصفيات

تدخل التصفيات الأفريقية مرحلة الحسم في دورها الثاني، حيث تقسم المنتخبات على 10 مجموعات، يتأهل منها المتصدر فقط للدور النهائي.

وستضم كل مجموعة 4 منتخبات، وستلعب بنظام الذهاب والإياب، بين الفترة من 5 أكتوبر 2020 و12 أكتوبر 2021.

وبعد تأهل متصدري المجموعات العشر، ستحدد قرعة أخرى 5 مواجهات إقصائية حاسمة بين المتصدرين، يتأهل منها 5 منتخبات للمونديال.

وسبق أن استخدم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم هذا النظام من التصفيات، والذي يعتمد في المرحلة النهائية على 5 مواجهات إقصائية بين المنتخبات الـ10، في تصفيات مونديال 2014.