تصفيات أفريقيا لمونديال 2022م.. مجموعات “سهلة” للعرب
السودان اليوم :
أفرزت قرعة التصفيات الأفريقية، المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، التي أجريت مساء اليوم الثلاثاء في العاصمة المصرية القاهرة، مجموعات متباينة.
ووزعت القرعة 40 منتخبا على 10 مجموعات، جاءت كالآتي:
المجموعة الأولى: الجزائر – بوركينا فاسو – النيجر – جيبوتي
المجموعة الثانية: تونس – زامبيا – موريتانيا – غينيا الاستوائية
المجموعة الثالثة: نيجيريا – الرأس الأخضر – أفريقيا الوسطى – ليبيريا
المجموعة الرابعة: الكاميرون – كوت ديفوار – موزمبيق – مالاوي
المجموعة الخامسة: مالي – أوغندا – كينيا – رواندا
المجموعة السادسة: مصر – الغابون – ليبيا – أنغولا
المجموعة السابعة: غانا – جنوب أفريقيا – زيمبابوي – إثيوبيا
المجموعة الثامنة: السنغال – الكونغو – ناميبيا – توغو
المجموعة التاسعة: المغرب – غينيا – غينيا بيساو – السودان
المجموعة العاشرة: الكونغو – البنين – مدغشقر – تنزانيا
نظام التصفيات
تدخل التصفيات الأفريقية مرحلة الحسم في دورها الثاني، حيث تقسم المنتخبات على 10 مجموعات، يتأهل منها المتصدر فقط للدور النهائي.
وستضم كل مجموعة 4 منتخبات، وستلعب بنظام الذهاب والإياب، بين الفترة من 5 أكتوبر 2020 و12 أكتوبر 2021.
وبعد تأهل متصدري المجموعات العشر، ستحدد قرعة أخرى 5 مواجهات إقصائية حاسمة بين المتصدرين، يتأهل منها 5 منتخبات للمونديال.
وسبق أن استخدم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم هذا النظام من التصفيات، والذي يعتمد في المرحلة النهائية على 5 مواجهات إقصائية بين المنتخبات الـ10، في تصفيات مونديال 2014.