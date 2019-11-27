تضامن عمالي واسع مع رئيس نقابة كهرباء خورمكسر

اطلق عمال وموظفي محطات كهرباء خورمكسر وشهناز وحجيف والتواهي في عدن، منذ يوم أمس الثلاثاء حملات تضامنية مع رئيس النقابة العمالية، نشوان محمد عبدالله على مايتعرض له من تشهير وسب واتهامات باطلة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل رئيس نقابه النقل السابق والمسؤل المالي للمكتب التنفيذي لنقابات كهرباء عدن وايضآ من قبل رئيس نقابه المنطقة الثانية السابق فهمي الحانكو.

واصدر العمال اليوم الاربعاء بيان عمالي وقعة كافة العاملين في محطات توليد خورمكسر اعلنوا فيه تضامنهم الكامل مع رئيس النقابة العمالية لمحطات توليد خورمكسر شيهناز حجيف التواهي نشوان محمد عبدالله لما يتعرض له من حملات تشهير واتهامات وتزوير حقائق من قبل بعض ضعفاء النفوس عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

ويوم أمس الثلاثاء استنكر العاملون صمت رئيس المكتب التنفيذي صلاح تواهي على حملات التشهير والسب لرئيس نقابة خورمكسر ونائب رئيس لجنه الرقابة والتفتيش للمكتب التنفيذي،لما يتعرض له النقابي نشوان عبدالله من حملات تشهير وافتراءات كاذبة من قبل بعض المحسوبون على انهم اعضاء نقابيون في ذات المكتب والمحسوبون على رئيس المكتب ذاته .