تضرر واحتراق عدد من المنازل بالشيخ عثمان ودار سعد جراء اشتباكات البارحة

تضررت عدد من المنازل واحترقت أخرى جراء الاشتباكات التي اندلعت ليلة البارحة بين قوات الامن ومسلحين بمدينة الشيخ عثمان ودار سعد.

وقال مواطنون في مدينة الشيخ عثمان ودار سعد ان منازلهم تضررت جراء الاشتباكات بعد دخول الاعيرة النارية إليها.

واضافوا ان الاشتباكات تسببت باحتراق عشرة من في المدينتين.

واندلعت امس الاحد اشتباكات عنيفة بين قوات الامن ومسلحين بمدينة الشيخ عثمان ودار سعد, واستمرت حتى صباح اليوم الاثنين, وتسببت بإصابة 7 جنود من قوات طوارئ أمن عدن, ومقتل واصابة عدد من المسلحين, حسب مصدر أمني.