تضمنت تهديد مبطن.. ”السيد” يوجه دعوة لقبائل مارب

وجه قائد قوات الحزام الامني في محافظة ابين، العميد عبداللطيف السيد، مساء اليوم الجمعة، دعوة لقبائل محافظة مأرب.

ودعا السيد في تصريح صحفي، أوردته إدارة التوجيه المعنوي للحزام بالمحافظة، واطلع عليه “المشهد اليمني”، قبائل محافظة مارب الى سحب ابنائها من أبين وعدم الزج بهم في معارك خدمة لحزب الاصلاح؛ حد زعمه.

وقال: على قبائل مارب أن لا تتصدر المشهد وتضع نفسها في المقدمة فليس ما يمنعنا من تحرير المحافظة سوى التزامنا باتفاق الرياض.

وتابع: أن ابين مقبرة الغزاة و لن تقبل بالإرهاب ومن يموله وسيرد ابنائها على أي اعتداء تقوم به المليشيات الارهابية، ولن نصمت على من قتل رجالنا في احور وعلى رأسهم البطل علي سالم السومحي ورفاقه ونحن عازمون على الثأر لهم وتطهير المحافظة من دنس الارهاب والمليشيات .

واندلعت اشتباكات خلال الايام الماضية في مدينة أحور بين قوات الجيش اليمني وقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي.