تطورات جديدة في جبهة الحزم في الجوف

قالت مصادر ميدانية إن اشتباكات عنيفة اندلعت اليوم بين الجيش الوطني والحوثيين في جبال الندر شرق الحزم بعد خرق الحوثيون للهدنة المعلنة بهجوم واسع على مواقع الجيش الوطني.

وكبد الجيش الوطني ميليشيا الحوثي خسائر كبيرة فأسر أربعة حوثيين وأعطب طقم ومدرعة وقتل منهم الكثير وتركت جثثهم مرمية هناك.

وأضافت المصادر أن الجيش الوطني غنم مدرعة وأربعة بوازيك وثلاثة معدلات أثناء هروب الحوثيين من مواقعهم.

ويستمر الحوثيون في خرق الهدنة المعلنة بشكل مستمر في محاولة منهم لتحقيق أي تقدم ملحوظ على الأرض.

وكان التحالف العربي قد أعلن عن هدنة لمدة أسبوعين بوقف إطلاق النار لفتح المجال في مواجهة فيروس كورونا والتمهيد لإنهاء الحرب في اليمن والتي دخلت عامها السادس.