تطورات جديدة في قضية سجن رونالدينيو داخل باراجواي

سبورت 360 – AP – أفرجت محكمة في أسونسيون عاصمة الباراغواي يوم الثلاثاء عن النجم السابق لمنتخب البرازيل ونادي برشلونة الإسباني، رونالدينيو، وشقيقه، روبرتو أسيس، من السجن ووضعتهما قيد الحبس المنزلي.

جلسة المحكمة التي انعقدت يوم الثلاثاء في العاصمة فضلت الإفراج عن اللاعب وشقيقه ووضعهما في حبس منزلي في فندق قريب بعد أن أشارت الأنباء أنهما دفعا كفالة تبلغ مليون وستمائة ألف دولار أمريكي.

وكان النجم السابق لبرشلونة و شقيقه قد وصلا إلى الباراغواي في الرابع من شهر مارس لحضور مناسبة نظمتها مؤسسة غير حكومية اضافة إلى المشاركة في الترويج للنسخة الإسبانية من مذكراته “حياة عبقري” إلا أن السلطات اعتقلتهما بعد أن تبين دخولها البلاد بوثيقة سفر مزيفة ورفضت المحكمة في أول جلسة لها في السابع من شهر مارس الإفراج عنهما بكفالة ونتيجة لذلك قضيا أكثر من شهر في السجن بالباراغواي قبل أن يفرج عنهما يوم الثلاثاء.

قال القاضي، غوستافو أماريا، في مؤتمر صحفي عقب الحكم إن محامي الدفاع دفع كفالة تبلغ مليون وستمائة دولار لأجل الافراج عن النجم السابق للمنتخب البرازيلي وشقيقه من السجن.

رونالدينيو يشارك في مباراة كرة قدم داخل السجن

وأثار رونالدينيو الكثير من الجدل بعد أن شارك في مباراة كرة قدم أقيمت داخل السجن الذي نزل فيه في باراجواي.

ويعتبر رونالدينيو من أفضل نجوم عالم كرة القدم خلال بداية الألفية، حيث ظفر بالكرة الذهبية مرة واحدة، ونال جائزة أفضل لاعب في العالم من الفيفا مرتين.

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