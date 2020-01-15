تطورات خطيرة حول وضع الانترنت في اليمن.. وأنباء عن تهديدات دولية بقطعه كاملا

أفادت انباء تابعها محرر “اليمن العربي” عن تطورات خطيرة بما يتعلق بخدمة الانترنت في الجمهورية اليمنية.

وبحسب الأنباء التي اطلع عليها “اليمن العربي” وتداولها النشطاء المحليين؛ فقد أمهلت الشبكة الدولية للأنترنت ما تعرف بـ”حكومة صنعاء” – الغير معترف بها – مهلة ثلاثة أيام فقط لسداد ماعليها من مديونية.

ووفقا للأنباء فإن المديونية تقدر بنحو 150 مليون دولارا، وفي حين تعذر سدادها فسيتم قطع نسبة الإنترنت المتبقية المقدرة بنحو 20%، وذلك يأتي بعد قطع 80% منها الخميس الماضي.

هذا وكانت قد عادت الخدمة بشكل جيد مساء اليوم عقب ترنحها لأيام، وانقطاعها عن بعض محافظات الجمهورية.