أخبار نادي برشلونة

تطورات سوق إنتقالات أتلتيكو مدريد

6 أبريل، 2020
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تطورات سوق إنتقالات أتلتيكو مدريد

هاي كورة_ قامت صحيفة الماركا المدريدية بنشر تطورات مهمة بشأن سوق إنتقالات أتلتيكو مدريد الأسباني في الصيف المقبل.

1_يرى دييجو سيميوني أن إدينسون كافاني هو المهاجم المثالي لأتلتيكو. يحلم تشولو بثنائي هجومي مؤلف من جواو فيليكس وإدينسون كافاني برفقة موراتا

2_هيرفينج لوزانو جناح نابولي ضمن دائرة إهتمامات أتلتيكو مدريد للتعاقد معه في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة

3_أتلتيكو مدريد يواصل البحث عن مزيد من التعزيزات الهجومية وسيكون هيرفينج لوزانو من بين الخيارات القوية التي تم عرضها على على دييجو سيميوني.

4_ لا يزال كافاني يعتقد أن أفضل خيار له في الجانب التنافسي سيكون خيار أتلتيكو مدريد

5_ اتلتيكو مدريد في طريقه للتعاقد مع إيفان راكيتيتش ، برشلونة مستعد لترك اللاعب مقابل 20 مليون يورو فقط .

6_ انتر ميلانو مهتم بالتعاقد مع هيكتور بيليرين برغبة من المدير الرياضي جوسيبي ماروتا…. اتلتيكو مدريد و اشبيليه مهتمان بخدماته ايضا لكن بيليرين يفضل الوجهة الى ايطاليا. ارسنال قد يبيعه اذا وجد عرضا مناسبا.


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