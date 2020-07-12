أخبار نادي برشلونة

تطور في صفقة انتقال نيمار الي برشلونة؟

12 يوليو، 2020
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تطور في صفقة انتقال نيمار الي برشلونة؟

هاي كورة-شهدت الساعات القليلة الماضية ،تطور جديد في صفقة انتقال نيمار دا سيلفا لاعب نادي باريس سان جيرمان لصفوف نادي برشلونة مطلع العام المقبل .

ووفقا لما ذكرته صحيفة ليكيب الفرنسية،فإن إدارة باريس سان جيرمان تسعي لتحصين نيمار دا سيلفا ،من أجل تشكيل ثنائية مع كيليان مبابي ،وهذا لن يحدث إلا في حالة واحدة وهي تجديد عقد الدولي البرازيلي.

وأشارت الصحيفة ،الي أن باريس سان جيرمان ،لديه مقترح آخر وهو تحديد السعر المناسب لرحيل نيمار دا سيلفا الي برشلونة ،خاصة وأن عقد اللاعب ينتهي لعام 2022 ،ومن الممكن أن يرحل اللاعب بصيغة مجانية ،وهو ماترفضه إدارة PSG .


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