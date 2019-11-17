عدن الغد

تطور ملحوظ للقوات الجنوبية في جبهات الضالع ..والمليشيات الحوثية تواصل مسلسل استهداف المدنيين (ملخص )

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تطور ملحوظ للقوات الجنوبية في جبهات الضالع ..والمليشيات الحوثية تواصل مسلسل استهداف المدنيين (ملخص )

شهدت جبهات محافظة الضالع ليومنا هذا الأحد 17 نوفمبر متغيرات ميدانية وعسكرية جديدة ، تزامنا مع شن  عمليات عسكرية نوعية من قبل القوات الجنوبية تكللت بسقوط عددا من القتلى والجرحى في صفوف المليشيات الحوثية المدعومة من أيران . 
وأشار القيادي في القوات الجنوبية المرابطة في جبهة الفاخر العقيد “أحمد محمود البتول” في تصريح خاص للمركز الإعلامي لجبهة الضالع قوله  : نفذت وحدات القناصة التابعة للقوات الجنوبية تمكنت صباح اليوم عملية عسكرية أسفرت عن قنص عنصرين من مليشيات الحوثي في بلدة حبيل الكلب القريبة من الفاخر .
وتزامنا مع ذلك أقدمت نهار اليوم أيضا  المليشيات الحوثية على استهداف منزل المواطن  “سعيد صالح الفتاحي” الواقع في بلدة بتار غربي مديرية قعطبة بعدد قذائف الدبابة مخلفة أضرارا مادية كبيرة، في مسلسل الانتهاكات والجرائم المتصاعدة التي ترتكبها المليشيات الحوثية بحق المدنيين بالضالع بشكل مستمر .
وبحسب قائد السرية الاولى لكتائب الشهيد القائد “شلال الشوبجي” النقيب “اسماعيل لعجم” : فقد استهدفت وحدات مدرعة من الكتائب استهدفت بقذائف الهاون تجمعا حوثيا استهدف قيادات  حوثية بينهم مشرفين حوثيين قامو  اليوم بزيارة جبهة بتار مؤكدا  ان الضربات إصابة أهدافها  بكل دقة .
وأشار القائد “اسماعيل لعجم” : استقدمت  مليشيات الحوثي تعزيزات جديدة الى جبهتي بتار والفاخر وذلك حسب معلومات استخباراتية حد وصفه .
الى ذلك سادت اجواء من الهدوء الحذر جبهتي مريس والأزارق، في الوقت الذي تندلع فيه الاشتباكات بشكل متقطع هناك .

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