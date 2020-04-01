تعاون أمني ينقذ حياة أسرتين بشبوة



عدن / قطاع البحر العربي

تمكنت مصلحة خفر السواحل -قطاع البحر العربي-مسنودة بعناصر من إدارة أمن شبوة، من إنقاذ أسرتين من موت محقق، اليوم، بمحافظة شبوة.

وأوضح مدير خفر السواحل بشبوة العقيد/ محمد المحروقي، بأن الأسرتين المكونة من ثلاثة رجال وخمس نساء وثلاثة أطفال كانت في رحلة بمنتزه بير علي قبل أن تتغير حالة البحر وترتفع الأمواج لتغطي سياراتهم المتوقفة قرب البحر.

وأشار المحروقي، إلى أن خفر السواحل تدخلوا من البحر بينما تدخل عناصر من إدارة الأمن من جهة البر ونجحت عملية إنقاذهم بفضل الله.