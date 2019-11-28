تعثر جديد في تنفيذ اتفاق الرياض.. الزبيدي يغادر إلى عدن 

بعد انقضاء 23 يوماً، من الاعلان عن التوقيع على اتفاق الرياض لم يتم تنفيذ من الاتفاق سوى عودة جزئة للحكومة فيما بقيت بقية البنود الأكثر أهمية عالقة دون تنفيذ.

وكان من المقرر أن يتم النطق باسم محافظ محافظة عدن وتعيين مدير أمن لها بعد خمسة عشر يوماً غير أن هذا البند تعثر إلى جانب البدء بهيكلة القوات الأحزمة الامنية التابعة للانتقالي ودمجها في وزارتي الدفاع والداخلية.

وقالت مصادر محلية إن عيدروس الزبيدي غادر إلى العاصمة المؤقته عدن نشوب خلافات بين الحكومة والانتقالي حول تنفيذ اتفاق الرياض وتعثره بندوه الأولية.

وكان اتفاق الرياض قد جرى في 5 نوفمبر من الشهر الجاري قضى بحل الملف السياسي والامني بين الحكومة والانتقالي وانهاء التوتر في المناطق المحررة.