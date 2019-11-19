كريتر سكاي
تعرض محل صرافة للاحتيال في زنجبار
(كريتر سكاي)خاص:
قام شخصين بالاحتيال على محاسب محل صرافة السعدي بزنجبار.
وقال عامل بمحل السعدي للصرافة لكريتر سكاي:قدم شخصين الى المحل ومعهم ٢٠٠٠ سعودي يريدوا صرفها وعندما اعطاهم الصراف السعر رفضوا بحجة انه غير مناسب.
واضاف:بعد ذلك وافقوا على الصرف واخذوا ٣٠٠ الف دونما ان يعطوا ال٢٠٠٠ السعودي للمحاسب واوهموه بانهم عطوه ال ٢٠٠٠ سعودي.
واختتم:كاميرات المراقبة كشفت احتيال الشخصين حيث اخذوا السعودي وال٣٠٠ الف.
وناشد مالك صرافة السعدي المواطنين اذا تعرفوا على الشخصين ان يتواصلوا معه.