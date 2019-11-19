كريتر سكاي

تعرض محل صرافة للاحتيال في زنجبار

كريتر سكاي كريتر سكاي منذ 3 دقائق
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(كريتر سكاي)خاص:

قام شخصين بالاحتيال على محاسب محل صرافة السعدي بزنجبار.

وقال عامل بمحل السعدي للصرافة لكريتر سكاي:قدم شخصين الى المحل ومعهم ٢٠٠٠ سعودي يريدوا صرفها وعندما اعطاهم الصراف السعر رفضوا بحجة انه غير مناسب.

واضاف:بعد ذلك وافقوا على الصرف واخذوا ٣٠٠ الف دونما ان يعطوا ال٢٠٠٠ السعودي للمحاسب واوهموه بانهم عطوه ال ٢٠٠٠ سعودي.

واختتم:كاميرات المراقبة كشفت احتيال الشخصين حيث اخذوا السعودي وال٣٠٠ الف.

وناشد مالك صرافة السعدي المواطنين اذا تعرفوا على الشخصين ان يتواصلوا معه.

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كريتر سكاي

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