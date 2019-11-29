المشهد اليمني

تعرف بالفيديو .. على أبرز ما دار في اجتماع الفريق الحكومي برئيس لجنة الانتشار

Photo of المشهد اليمني المشهد اليمني منذ 42 دقيقة
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المشهد اليمني

عُقِد مساء أمس الخميس في العاصمة عدن إجتماعاً ثنائياً بين الفريق الحكومي لإعادة الإنتشار مع فريق إعادة الإنتشار الأممي برئاسة الجنرال الهندي أبهجيت جوها .

وشدد الفريق الحكومي على ضرورة فتح المعابر الإنسانية لحركة المواطنين وإسعاف المرضى وتمرير المساعدات الإغاثية في مناطق محافظة الحديدة .

كما تم الاتفاق على تنفيذ المرحلة الأولى من اعادة الانتشار كما هو مفوهم إعادة الإنتشار المتفق عليه وهو إنساحب المليشيات الأحادي من المواني ومدينة الحديدة كما تم مناقشة الخروقات الحوثية الجسيمة التي صعدت المليشيات من وتيرتها مؤخراً، ودعت لجنة إعادة الإنتشار إلى ضرورة إتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها .

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أبرز اجتماع الانتشار الحكومي الفريق بالفيديو برئيس تعرف دار على في لجنة ما
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المشهد اليمني

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