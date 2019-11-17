اليمن العربي

تعرف على أسعار الحديد والأسمنت في حضرموت اليوم الأحد

اليمن العربي اليمن العربي منذ 7 دقائق
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في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها بلادنا وتدهور العملة الوطنية مقابل نظيراتها الأخريات؛ تضاعفت الأسعار بشكل عام في ربوع الجمهورية، مسببة ارتفاعا ملموسا في أسعار السلع والمواد الإستهلاكية ومواد البناء.

وشهدت مادة الإسمنت أسعار مختلفة ومتفاوتة في الآونة الأخيرة متأثرة بالجودة والمواصفات، إلا أنها بطبيعة الحال تندرج في إطار سعر متقارب، بـ 5 دولار أمريكي للكيس البالغ 50 كيلو جرام.

وبخصوص الحديد، فإن سعره ثابت بجميع الأصناف بغض النظر عن اختلاف الأحجام كونه يباع في مختلف مناطق البلاد بسعر الطن.

وفيما يلي النشرة الأسبوعية لأسعار الإسمنت والحديد في حضرموت.. وهو كالتالي:

 

 

 

* اسمنت حضرموت = 2650 ريال يمني

 

 

 

اسمنت “العربية” حضرموت = 2550 ريال يمني

 

 

 

اسمنت سعودي = 2600 ريال يمني

 

اسمنت عماني = 2700 ريال يمني

 

اسمنت أبيض = 6500 ريال يمني

* سعر الطن الواحد من الحديد : 2150 ريال سعودي.

* ملاحظة: متوسط سعر صرف الدولار أمام الريال اليمني = 600 ريال يمني

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أسعار الأحد الحديد اليوم تعرف حضرموت على في والأسمنت

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