كريتر سكاي

تعرف على أسعار الخضروات والفواكه في أسواق عدن اليوم الأثنين.

4 مايو، 2020
0

كريتر سكاي/خاص

يقدم لكم “كريتر سكاي” نشرة باسعار الخضروات والفواكة في عدن لليوم الاثنين.

شهدت أسعار الخضروات والفواكه، تفاوتا نسبيا في أسواق العاصمة عدن، اليوم الإثنين، حيث سجل سعر كيلو الطماطم 400 ريال.

فيما سجلت أسعار الجزر 250 ريال للكيلو،  والكوسة 400 ريال للكيلو ، والباذنجان 200 ريال للكيلو الواحد.

وسجل سعر كيلو البطاطس 350 ريال، أما أسعار البصل الأحمر فسجلت أسعارها  350ريال للكيلو الواحد،  فيما سجل سعر كيلو الخيار 450 ريال للكيلو الواحد.

فيما سجل سعر كيلو البامية 600 ريال والبسباس 500 ريال للكيلو الواحد.

وعن أسعار الفاكهة فسجل سعر كيلو البرتقال المستورد 1000 ريال، فيما بلغت قيمة أسعار التفاح المستورد 1300 ريال يمني للكيلو الواحد.
.

وسجل سعر كيلو المانجو السمكه 600 ريال للكيلو والباباي 400 ريال والحبب 300 ريال

وسجل سعر الكيلو الواحد للموز 300 ريال ، فيما  كانت أسعار الشمام 300ريال للكيلو الواحد،   كما  بلغ سعر كيلو الليمون 700 ريال للكيلو الواحد.
 

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
أسعار أسواق الأثنين الخضروات اليوم تعرف عدن على في والفواكه

إقرا أيضا

Photo of هكذا دخل كورونا الى اليمن وهذا هو العدد الحقيقي للوفيات.

هكذا دخل كورونا الى اليمن وهذا هو العدد الحقيقي للوفيات.

4 مايو، 2020
Photo of استمرار الاحتجاجات الشعبية في المكلا والامن يعتقل عدد من المحتجين

استمرار الاحتجاجات الشعبية في المكلا والامن يعتقل عدد من المحتجين

4 مايو، 2020
Photo of عمال النظافة يشفطون المياه الراكدة في الشارع الرئيسي بالتواهي

عمال النظافة يشفطون المياه الراكدة في الشارع الرئيسي بالتواهي

4 مايو، 2020
Photo of دخول باص سياحي قادما من السعودية الى اليمن دون اي فحوصات او حجر للركاب

دخول باص سياحي قادما من السعودية الى اليمن دون اي فحوصات او حجر للركاب

4 مايو، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق