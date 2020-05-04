تعرف على أسعار الخضروات والفواكه في أسواق عدن اليوم الأثنين.

يقدم لكم “كريتر سكاي” نشرة باسعار الخضروات والفواكة في عدن لليوم الاثنين.

شهدت أسعار الخضروات والفواكه، تفاوتا نسبيا في أسواق العاصمة عدن، اليوم الإثنين، حيث سجل سعر كيلو الطماطم 400 ريال.

فيما سجلت أسعار الجزر 250 ريال للكيلو، والكوسة 400 ريال للكيلو ، والباذنجان 200 ريال للكيلو الواحد.

وسجل سعر كيلو البطاطس 350 ريال، أما أسعار البصل الأحمر فسجلت أسعارها 350ريال للكيلو الواحد، فيما سجل سعر كيلو الخيار 450 ريال للكيلو الواحد.

فيما سجل سعر كيلو البامية 600 ريال والبسباس 500 ريال للكيلو الواحد.

وعن أسعار الفاكهة فسجل سعر كيلو البرتقال المستورد 1000 ريال، فيما بلغت قيمة أسعار التفاح المستورد 1300 ريال يمني للكيلو الواحد.

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وسجل سعر كيلو المانجو السمكه 600 ريال للكيلو والباباي 400 ريال والحبب 300 ريال

وسجل سعر الكيلو الواحد للموز 300 ريال ، فيما كانت أسعار الشمام 300ريال للكيلو الواحد، كما بلغ سعر كيلو الليمون 700 ريال للكيلو الواحد.

