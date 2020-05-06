اليمن العربي

تعرف على أسعار الخضروات والفواكه في مأرب

6 مايو، 2020
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تختلف أسعار المواد الغذائیة و الخضروات و الفواكه و اللحوم بین محافظة وأخرى بحسب الاستیراد أو التصدیر.

 

ورصد مراسل ” الیمن العربي ” أسعار الخضروات و الفواكه واللحوم في محافظة مأرب الیوم، للكیلو الواحد، وقد ساعدت زراعة الخضروات و الفواكه في المحافظة على استقرار اسعارھا، و من أھم ما یزرع في المحافظة ، البطاط والطماطم، و على مستوى الفواكه: البرتقال بأنواعه، والبطیخ.

 

و فیما یلي أسعار أھم تلك الأصناف للكیلو الواحد :

 

الطماطم = 400 ریال

البطاطس = 350 ریالا

ـ البصل = 300 ریال

ـ الكوبش = 150 ریالا

البصل أخضر = 100 ریال للحزمة الواحدة

ـ البیبار = 500 ریال

ـ الباذنجان = 700 ریال

ـ الكراث و البقدونس و النعناع و الخس = العصبة بـ 50 ریالا

الموز = 400 ریال

البرتقال = 500 ریال

البرتقال أبو سرة = 1000 ریال

البرتقال یوسفي = 800 ريال

 

الشمام = 250 ریالا

الكومثرى = 1000 ریال

ـ الفرولة = 1500 ریال

ـ التوت = 1000 ریال

التفاح الخارجي = 2000 ریال

ـ التفاح محلي مثلج = 700 ریال

الكوسة = 450 ریال

الجزر = 600 ریال

الخیار = 550 ریال

لحوم الابل = 4000 ریال

لحوم الأغنام = 5000 ریال

ـ الدقة 5000 ریال

ـ لحوم الابقار = 5000 ریال

 

وبالنسبة إلى الدجاج فیباع بالحبة حسب حجمھ، فھناك من 100 ،و من 1200 ومن 1500 و من 2000 و من

3000 ریال.

 

والبیض یباع الطبق الذي یحتوي على 20 بیضة بـ 1600 ریال.

 

ـ الأسماك = 3500 ریال.. مع الإشارة إلى أن أنواعا محدودة فقط من الأسماك تصل مأرب. وربما لا یزید ما یصل

المحافظة عن صنفین.

 

ـ یشار إلى أن محافظة مأرب، الواقعة شرق الیمن تعد من المحافظات التي تصدر أنواعا مختلفة من الفواكه والخضروات إلى مختلف محافظات الجمھوریة.

 

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أسعار الخضروات تعرف على في مأرب والفواكه

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