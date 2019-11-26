اليمن العربي
تعرف على أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في حضرموت
رصد مراسل ” الیمن العربي “، اليوم الثلاثاء، أسعار اللحوم والخضروات والفواكه في محافظة حضرموت كبرى محافظات البلاد، للكیلو الواحد ویتفاوت سعرها مع متوسط قیمتها فیما یلي :
– الطماطم = 500 ریال
– البطاطس = 400 ریال
– الموز = 400 ریال
– التفاح المحلي = 500 ریال
– التفاح الخارجي = 1500 ریال
– الباذنجان = 200 ریالا
– الكوسة = 400 ریال
– البصل = 250 ریال
– الجزر = 600 ریال
– الخیار = 600 ریال
– اللیمون = 1500 ریال
– لحوم الأغنام = 4000 ریال
– لحوم الابل = 5000 ریال
– لحوم الأبقار = 4500 ریال
– سمك الثمد = 1000 ریال
– سمك القرش “اللخم” = 1800 – 2000 ريالا