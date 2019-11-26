تعرف على أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في حضرموت

رصد مراسل ” الیمن العربي “، اليوم الثلاثاء، أسعار اللحوم والخضروات والفواكه في محافظة حضرموت كبرى محافظات البلاد، للكیلو الواحد ویتفاوت سعرها مع متوسط قیمتها فیما یلي :