اليمن العربي

تعرف على أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في حضرموت

اليمن العربي اليمن العربي منذ 21 دقيقة
2 أقل من دقيقة

رصد مراسل ” الیمن العربي “، اليوم الثلاثاء، أسعار اللحوم والخضروات والفواكه في محافظة حضرموت كبرى محافظات البلاد، للكیلو الواحد ویتفاوت سعرها مع متوسط قیمتها فیما یلي :

 

 

 

– الطماطم = 500 ریال

 

– البطاطس = 400 ریال

 

– الموز = 400 ریال

 

– التفاح المحلي = 500 ریال

 

– التفاح الخارجي = 1500 ریال

 

– الباذنجان = 200 ریالا

 

– الكوسة = 400 ریال

 

– البصل = 250 ریال

 

– الجزر = 600 ریال

 

– الخیار = 600 ریال

 

– اللیمون = 1500 ریال

 

– لحوم الأغنام = 4000 ریال

 

– لحوم الابل = 5000 ریال

 

– لحوم الأبقار = 4500 ریال

 

– سمك الثمد = 1000 ریال

 

– سمك القرش “اللخم” = 1800 – 2000 ريالا

تطبيق اخبار اليمن
الوسوم
أسعار الخضروات تعرف حضرموت على في والفواكه واللحوم
اليمن العربي

اليمن العربي

مقالات ذات صلة

Photo of بالصور.. اتلاف كبيرة كبيرة من المواد المخدرة في سقطرى

بالصور.. اتلاف كبيرة كبيرة من المواد المخدرة في سقطرى

منذ ساعة واحدة
Photo of بالأرقام.. خسارة حوثية بشرية ثقيلة خلال أسبوع بالساحل الغربي

بالأرقام.. خسارة حوثية بشرية ثقيلة خلال أسبوع بالساحل الغربي

منذ ساعتين
Photo of قوات الجيش تنتزع مناطق جديدة من الحوثيين في صعدة

قوات الجيش تنتزع مناطق جديدة من الحوثيين في صعدة

منذ ساعتين
Photo of معين عبد الملك يدعو الجميع لمساندة تنفيذ اتفاق الرياض

معين عبد الملك يدعو الجميع لمساندة تنفيذ اتفاق الرياض

منذ 3 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق