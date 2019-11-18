المشهد العربي
تعرف على أسعار العملات أمام الريال في منتصف تعاملات اليوم الإثنين
شهدت أسعار العملات الأجنبية في منتصف تعاملات اليوم الإثنين، أمام الريال استقراراً نسبياً في عدن وحضرموت وصنعاء.
أسعار الصرف بعدن:
|الرمز
|العملة
|شراء
|بيع
|USD
|دولار أمريكي
|577
|582
|AED
|درهم إماراتي
|152.5
|153
|SAR
|ريال سعودي
|151.5
|152
أسعار الصرف بحضرموت:
|الرمز
|العملة
|شراء
|بيع
|USD
|دولار أمريكي
|577
|582
|AED
|درهم إماراتي
|152.5
|153.5
|SAR
|ريال سعودي
|151.5
|152.5
أسعار الصرف بصنعاء:
|الرمز
|العملة
|شراء
|بيع
|USD
|دولار أمريكي
|571
|576
|AED
|درهم إماراتي
|151.5
|152.5
|SAR
|ريال سعودي
|150.5
|151.5