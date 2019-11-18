تعرف على أسعار العملات أمام الريال في منتصف تعاملات اليوم الإثنين

شهدت أسعار العملات الأجنبية في منتصف تعاملات اليوم الإثنين، أمام الريال استقراراً نسبياً في عدن وحضرموت وصنعاء.

أسعار الصرف بعدن:

الرمز العملة شراء بيع

USD دولار أمريكي 577 582

AED درهم إماراتي 152.5 153

SAR ريال سعودي 151.5 152







أسعار الصرف بحضرموت:

الرمز العملة شراء بيع

USD دولار أمريكي 577 582

AED درهم إماراتي 152.5 153.5

SAR ريال سعودي 151.5 152.5







أسعار الصرف بصنعاء: