المشهد العربي

تعرف على أسعار العملات أمام الريال في منتصف تعاملات اليوم الإثنين

Photo of المشهد العربي المشهد العربي منذ 3 دقائق
0 أقل من دقيقة

شهدت أسعار العملات الأجنبية في منتصف تعاملات اليوم الإثنين، أمام الريال استقراراً نسبياً في عدن وحضرموت وصنعاء.

أسعار الصرف بعدن:







الرمزالعملةشراءبيع
USDدولار أمريكي577582
AEDدرهم إماراتي152.5153
SARريال سعودي151.5152

أسعار الصرف بحضرموت:







الرمزالعملةشراءبيع
USDدولار أمريكي577582
AEDدرهم إماراتي152.5153.5
SARريال سعودي151.5152.5

أسعار الصرف بصنعاء:







الرمزالعملةشراءبيع
USDدولار أمريكي571576
AEDدرهم إماراتي151.5152.5
SARريال سعودي150.5151.5

الوسوم
أسعار أمام الإثنين الريال العملات اليوم تعاملات تعرف على في منتصف

مقالات ذات صلة

Photo of خلال أسبوع.. مسام ينتزع أكثر من 1600 لغم حوثي

خلال أسبوع.. مسام ينتزع أكثر من 1600 لغم حوثي

منذ 34 دقيقة
Photo of إدارة الوعظ بالانتقالي تقدم إرشادات لطلاب مدرسة بكريتر

إدارة الوعظ بالانتقالي تقدم إرشادات لطلاب مدرسة بكريتر

منذ ساعة واحدة
Photo of حفل عسكري بلحج لتخريج دفعة جديدة بمعسكر أبواليمامة (صور)

حفل عسكري بلحج لتخريج دفعة جديدة بمعسكر أبواليمامة (صور)

منذ ساعتين
Photo of الجعدي يشن هجوما لاذعا على مليشيات الإخوان.. ويؤكد: يكذبون باسم الله

الجعدي يشن هجوما لاذعا على مليشيات الإخوان.. ويؤكد: يكذبون باسم الله

منذ ساعتين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق