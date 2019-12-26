اليمن العربي

تعرف على أسعار الفواكه والخضروات واللحوم بمأرب اليوم

26 ديسمبر، 2019
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تختلف أسعار المواد الغذائیة و الخضروات و الفواكھ و اللحوم بین محافظة وأخرى بحسب الاستیراد أو التصدیر.

 

ورصد مراسل ” الیمن العربي ” أسعار الخضروات و الفواكھ واللحوم في محافظة مأرب الخميس، للكیلو الواحد، وقد ساعدت زراعة الخضروات و الفواكھ في المحافظة على استقرار اسعارھا، و من أھم ما یزرع في المحافظة ، البطاط والطماطم. و على مستوى الفواكھ: البرتقال بأنواعھ، والبطیخ.

 

 

 

و فیما یلي أسعار أھم تلك الأصناف للكیلو الواحد :

 

 

 

– الطماطم = 300ریال

 

– البطاطس = 300 ریالا

 

ـ البصل = 300 ریال

 

ـ الكوبش = 300 ریالا

 

البصل أخضر = 200ریال للحزمة الواحدة

 

ـ البیبار = 500 ریال

 

ـ الباذنجان = 700 ریال

 

ـ الكراث و البقدونس و النعناع و الخس = العصبة بـ 50 ریالا

 

– الموز = 400 ریال

 

 

 

الشمام = 400 ریالا

 

الكومثرى = 1000 ریال

 

ـ الفرولة = 1500 ریال

 

ـ التوت = 1000 ریال

 

– التفاح الخارجي = 2000 ریال

 

ـ التفاح محلي مثلج = 700 ریال

 

– الكوسة = 450 ریال

 

– الجزر = 600 ریال

 

– الخیار = 550 ریال

 

– لحوم الابل = 4000 ریال

 

– لحوم الأغنام = 5000 ریال

 

ـ الدقة 5000 ریال

 

ـ لحوم الابقار = 5000 ریال

 

 

 

وبالنسبة إلى الدجاج فیباع بالحبة حسب حجمھ، فھناك من 100 ،و من 1200 ومن 1500 و من 2000 و من

 

3000 ریال.

 

والبیض یباع الطبق الذي یحتوي على 20 بیضة بـ 1600 ریال.

 

ـ الأسماك = 3500 ریال.. مع الإشارة إلى أن أنواعا محدودة فقط من الأسماك تصل مأرب. وربما لا یزید ما یصل

 

المحافظة عن صنفین.

 

ـ یشار إلى أن محافظة مأرب، الواقعة شرق الیمن تعد من المحافظات التي تصدر أنواعا مختلفة من الفواكھ والخضروات إلى مختلف محافظات الجمھوریة

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أسعار الفواكه اليوم بمأرب تعرف على والخضروات واللحوم

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