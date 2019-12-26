تعرف على أسعار الفواكه والخضروات واللحوم بمأرب اليوم
تختلف أسعار المواد الغذائیة و الخضروات و الفواكھ و اللحوم بین محافظة وأخرى بحسب الاستیراد أو التصدیر.
ورصد مراسل ” الیمن العربي ” أسعار الخضروات و الفواكھ واللحوم في محافظة مأرب الخميس، للكیلو الواحد، وقد ساعدت زراعة الخضروات و الفواكھ في المحافظة على استقرار اسعارھا، و من أھم ما یزرع في المحافظة ، البطاط والطماطم. و على مستوى الفواكھ: البرتقال بأنواعھ، والبطیخ.
و فیما یلي أسعار أھم تلك الأصناف للكیلو الواحد :
– الطماطم = 300ریال
– البطاطس = 300 ریالا
ـ البصل = 300 ریال
ـ الكوبش = 300 ریالا
البصل أخضر = 200ریال للحزمة الواحدة
ـ البیبار = 500 ریال
ـ الباذنجان = 700 ریال
ـ الكراث و البقدونس و النعناع و الخس = العصبة بـ 50 ریالا
– الموز = 400 ریال
الشمام = 400 ریالا
الكومثرى = 1000 ریال
ـ الفرولة = 1500 ریال
ـ التوت = 1000 ریال
– التفاح الخارجي = 2000 ریال
ـ التفاح محلي مثلج = 700 ریال
– الكوسة = 450 ریال
– الجزر = 600 ریال
– الخیار = 550 ریال
– لحوم الابل = 4000 ریال
– لحوم الأغنام = 5000 ریال
ـ الدقة 5000 ریال
ـ لحوم الابقار = 5000 ریال
وبالنسبة إلى الدجاج فیباع بالحبة حسب حجمھ، فھناك من 100 ،و من 1200 ومن 1500 و من 2000 و من
3000 ریال.
والبیض یباع الطبق الذي یحتوي على 20 بیضة بـ 1600 ریال.
ـ الأسماك = 3500 ریال.. مع الإشارة إلى أن أنواعا محدودة فقط من الأسماك تصل مأرب. وربما لا یزید ما یصل
المحافظة عن صنفین.
ـ یشار إلى أن محافظة مأرب، الواقعة شرق الیمن تعد من المحافظات التي تصدر أنواعا مختلفة من الفواكھ والخضروات إلى مختلف محافظات الجمھوریة