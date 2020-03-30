اليمن العربي

تعرف على أسعار بعض أصناف أسماك بحر المكلا

30 مارس، 2020
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تشهد الأسماك في مدينة المكلا انخفاضا في الأسعار بشكل نسبي بعد ان كان باهضا للغاية في وقت سابق.

 

وفيما يلي أسعار بعض الأسماك المتعارف عليها وفق مسمياتها في حضرموت.. وهي كالتالي:

 

الثمد – سعر الكيلو 1200 ريال

الشروي – سعرالحوت 550 ريال

الزينوب – سعرالحوت 3800 ريال

العيد (الساردين) – سعر الكيلو 500 ريال

 

السمك القشار وانواع البابوسي – سعر الكيلو 1600 ريال

 

المدية – سعرالكيلو 1400 ريال

 

سعراسماك البياض

الطمكري – سعر الحوت 4500 ريال

القصعر – سعر الحوت 3000 ريال

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