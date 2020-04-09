تعرف على أغلى 10 لاعبين بـ العالم في عام 2014



تقاسم الثنائى، الأرجنتينى ليونيل ميسى مهاجم برشلونة الإسبانى، والبرتغالى كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد حينها، صدارة أغلى لاعبى العالم من ناحية القيمة التسويقية لعام 2014، ولك طبقا لموقع “ترانسفير ماركت” المتخصص فى الإحصائيات.



ودخل للمرة الأولى فى قائمة الأأغلىلا فى العالم حينها، النجم البرازيلى نيمار لاعب برشلونة والذى انتقل للبارسا صيف 2013 قادما من فريق سانتوس.



وانتزع النجمان الصدارة، بعد ان بلغ سعر كل منهما 120 مليون يورو.



وفيما يلى قائمة أغلى 10 لاعبين فى عام 2014:



1- الأرجنتينى ليونيل ميسى (برشلونة) 120 مليون يورو



2- البرتغالى كريستيانو رونالدو (ريال مدريد) 120 مليون يورو



3- الويلزى جاريث بيل (ريال مدريد) 80 مليون يورو



4- البرازيلى نيمار (برشلونة) 70 مليون يورو







5- الأرجنتينى أنخيل دى ماريا (مانشستر يونايتد) 65 مليون يورو



6- الإسبانى أندريس إنييستا (برشلونة) 65 مليون يورو



7- الكولومبى راداميل فالكاو (موناكو) 60 مليون يورو



8- الكولومبى خاميس رودريجيز (ريال مدريد) 60 مليون يورو







9- الأوروجويانى إدينوسن كافانى (باريس سان جيرمان) 60 مليون يورو







10- الأوروجويانى لويس سواريز (برشلونة) 60 مليون يورو







