تعرف على اختيارات مصر فى تصويت جائزة الكرة الذهبية

كشفت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية عن أصوات الدول المشاركة فى حفل الكرة الذهبية 2019 والتى أقيمت أمس، وشهدت تتويج ليونيل ميسي نجم برشلونة بالجائزة للمرة السادسة فى تاريخه.







وشاركت الصحفية المصرية إيناس مظهر فى عملية التصويت كممثل مصر فى الجائزة وجاءت اختياراتها كالتالي..







2- ساديو ماني



5- فيرجيل فان ديك







يتم اختيار أفضل لاعب في العالم عبر التصويت الذي تم بمشاركة مجموعة من الصحفيين من مختلف أنحاء العالم‪.، ويختار كل صحفى أفضل 5 لاعبين من قائمة الـ30 المرشحين من وجهة نظره ويحصل الأول على 6 نقاط، ثم باقي اللاعبين 4 نقاط، 3 نقاط، نقطتين ونقطة على الترتيب‪.‬



وجاء ترتيب افضل لاعبي العالم كالتالي..



6 كيليان مبابي – باريس سان جيرمان



7 أليسون بيكر – ليفربول



8 ليفاندوفسكى – بايرن ميونخ



9 بيرناردو سيلفا – مانشستر سيتي



10 رياض محرز – مانشستر سيتي



11 دى يونج – برشلونة



12 رحيم سترلينج – مانشستر سيتي



13 إدين هازارد – ريال مدريد



14 كيفين دى بروين – مانشستر سيتي



15 ماتياس دى ليخت – يوفنتوس



16 سيرجيو أجويرو – مانشستر ستيي



17 روبيرتو فيرمينيو – ليفربول



18 أنطوان جريزمان – برشلونة



19 ألكسندر أرنولد – ليفربول



20 بيير إيمريك أوباميانج – آرسنال



21 دوشان تاديتش – أياكس



22 سون هيونج مين – توتنهام



23 هوجو لوريس حارس مرمى توتنهام



24 كاليديو كوليبالي – نابولي



25 أندريه تير شتيجن حارس مرمى برشلونة



26 كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد – فينالدوم لاعب ليفربول



28 جواو فيليكس مهاجم أتلتيكو مدريد – دوني فان دي بيك لاعب أياكس أمستردام – ماركينيوس مدافع باريس سان جيرمان







