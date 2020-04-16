تعرف على اسعار المواشي واللحوم ومشتقاتها اليوم في عدن
عممت وزارة الزراعة نشرة باسعار المواشي المحلية والتي لوحظت في سوق المواشي المركزي بدار سعد بالعاصمة عدن،
ليوم الخميس
الموافق 16/4/2020
الاغنام 🦙🐐🦌
من 7 _ 9 كيلو
40000 _ 55000
من 10 _ 15 كيلو
55000 _ 78000
الضان ( الكباش) 🐑🐑🐑
من 7 _ 9 كيلو
36000 _ 48000
من 10 _ 15 كيلو
50000 _ 70000
الابقار 🐄🐂🐃
الرضيع 🐄
من 25 _ 40 كيلو
130000_ 195000
العجول 🐂
من 70 _ 100 كيلو
300000 _ 470000
الثيران 🐃
من 120 _ 200 كيلو
440000_ 690000
الابل ( الجمال ) 🐪🐪🐪
الرضيع( قعدان) 🐪
من 30 _ 50 كيلو
125000 _ 185000
الابل الكبير 🐪
من 200 كيلو وما فوق
350000 _ 530000
الدواجن 🐓🐓🐓
من 800 جرام _ 1000 جرام
1000_ 1200
من 1300 جرام _ 1500 جرام
1500 _ 1800
البيض كرتون 12 طبق
18500
الاعلاف 🌾🌾🌾
الحزمه الاخضر
80
الحزمه اليابس
150_ 200
المصادرلكافه انواع المواشي من محافظات:
عدن _ لحج _ ابين _الحديده _ الضالع
صادر عن اداره التسويق
مكتب الزراعه والري _ عدن
اعداد : م٠ اكرم سعيد محمد يحيى