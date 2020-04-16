تعرف على اسعار المواشي واللحوم ومشتقاتها اليوم في عدن



عممت وزارة الزراعة نشرة باسعار المواشي المحلية والتي لوحظت في سوق المواشي المركزي بدار سعد بالعاصمة عدن،

ليوم الخميس

الموافق 16/4/2020

الاغنام 🦙🐐🦌

من 7 _ 9 كيلو

40000 _ 55000

من 10 _ 15 كيلو

55000 _ 78000

الضان ( الكباش) 🐑🐑🐑

من 7 _ 9 كيلو

36000 _ 48000

من 10 _ 15 كيلو

50000 _ 70000

الابقار 🐄🐂🐃

الرضيع 🐄

من 25 _ 40 كيلو

130000_ 195000

العجول 🐂

من 70 _ 100 كيلو

300000 _ 470000

الثيران 🐃

من 120 _ 200 كيلو

440000_ 690000

الابل ( الجمال ) 🐪🐪🐪

الرضيع( قعدان) 🐪

من 30 _ 50 كيلو

125000 _ 185000

الابل الكبير 🐪

من 200 كيلو وما فوق

350000 _ 530000

الدواجن 🐓🐓🐓

من 800 جرام _ 1000 جرام

1000_ 1200

من 1300 جرام _ 1500 جرام

1500 _ 1800

البيض كرتون 12 طبق

18500

الاعلاف 🌾🌾🌾

الحزمه الاخضر

80

الحزمه اليابس

150_ 200

المصادرلكافه انواع المواشي من محافظات:

عدن _ لحج _ ابين _الحديده _ الضالع

صادر عن اداره التسويق

مكتب الزراعه والري _ عدن

اعداد : م٠ اكرم سعيد محمد يحيى