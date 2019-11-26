تعرف على الدول التي تسمح بدخول اليمنيين بدون فيزا 2020

اليمن واحدة من الدول العربية التى تقع جنوب غرب شبه الجزيرة العربية بالاضافة الى انها تنتمي الى القارة الآسيوية يحدها من الغرب سواحل البحر الأحمر ومن الجنوب ساحل بحر العرب بينما تجاورها من الحد الشرقى والشمالى المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان .

قوة جواز السفر اليمني

يحتل جواز السفر اليمني المرتبة الـ 86 فى ترتيب موقع باسبور ليندكس العالمي الذي يحدد قوة جواز السفر للبلدان بناء على عدة عوامل اقتصادية وسياسية واجتماعية متعددة ، والتى يقع فيها باسبور الإمارات العربية المتحدة فى المركز الأول كأقوى باسبور فى العالم .

دول بدون تأشيرة لليمنيين 2020

يمكن لمواطني اليمن الدخول الى ما يقرب من 11 دولة حول العالم دون استخراج تأشيرة مسبقة قبل الدخول إلى أراضيها .

من بين هذه الدول دول آسيوية وافريقية مثل الأراضي الفلسطينية وسوريا والسودان وماليزيا وساحل العاج وإثيوبيا .

يمكن للمواطن اليمنى الإقامة فى هذه الدول لمدة 30 يوم دون الحصول على تأشيرة للدخول .

دول بـتأشيرة عند الوصول لليمنيين 2020

تقوم 34 دولة حول العالم من منح المواطن اليمنى الدخول إلى أراضيها تأشيرة عند الوصول إلى حدودها البرية والبحرية والجوية .

تتنوع هذه الدول ما بين دول عربية وافريقية وآسيوية من بينها لبنان وموريتانيا والصومال وجزر المالديف وسريلانكا ومدغشقر وجزر سيشل .

تمنح هذه الدول سالفة الذكر المواطن اليمنى الحق في الاقامة على اراضيها لمدة تصل الى شهر الى ثلاثة اشهر .

دول بتأشيرة الكترونية لليمنيين 2020

يبلغ عدد الدول التي تمنح المواطن اليمنى الحق فى الدخول الى اراضيها تأشيرة إلكترونية مسبقة الدفع وسريعة الاستخراج تسع دول

من بين هذه الدول دول عربية مثل قطر واخرى افريقية مثل جيبوتي وأوغندا .

يكون للمواطن اليمنى الحق فى الإقامة فى هذه الدول 90 يوم متواصلة لمدة ستة أشهر من استخراج التأشيرة الإلكترونية .

دول لا يسمح للمواطن اليمنى دخولها بدون تأشيرة لليمنيين 2020

يبلغ عدد الدول التي لا تسمح بدخول اليمنيين الى أراضيها دون تأشيرة مسبقة 157 دولة حول العالم من بينها دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 26 دولة من بينها فرنسا وايطاليا والمانيا وانجلترا ودول عربية مثل الجزائر ومصر وتونس والمغرب وأخرى من الخليج العربي مثل الإمارات والسعودية والكويت .

يحتاج المواطن اليمنى لدخول هذه الدول الى استكمال كافة إجراءات استخراج التأشيرة من قبل سفارات وقنصليات هذه الدول لدى اليمن .

دول يمنع دخولها للمواطن اليمنى 2020

يوجد بعض الدول التي تمنع دخول المواطن اليمني الى أراضيها وترفض منح تأشيرة الدخول لاى مواطن يمنى مثل الولايات المتحدة الامريكية وايران .

تمنع هذه الدول دخول اليمنيين الى أراضيها لأسباب سياسية وامنية منذ اندلاع الحرب فى اليمن .

شروط يجب توافرها لدخول اى دولة فى العالم للمواطن اليمنى 2020

توافر جواز سفر سارى المفعول لمدة ستة اشهر على الاقل .

صورة من تذاكر الذهاب والعودة وفندق الإقامة خلال مدة الإقامة .

توضيح دقيق لسبب الزيارة وتفاصيل الرحلة من خلال بيان مفصل بذلك .

كشف حساب بنكى يوضح حركة الحساب خلال الأشهر الست الأخيرة للمسافر .

وثيقة توضح وظيفة المسافر وقيمة الراتب الخاص به موقعه من جهة العمل .

ومن الجدير بالذكر أن دول الاتحاد الأوروبى هى أكثر الدول التى تمنع دخول اراضيها دون تأشيرة مسبقة تتطلب العديد من الوثائق بسبب مشكلات الهجرة إليها .