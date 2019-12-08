تعرف على الشاب اليمني الذي راح ضحية فلوريدا صور





كشف بيان للبحرية الأمريكية، عن هوية قتيلين قضيا في حادثة إطلاق النار من قبل المتدرب السعودي محمد الشمراني في قاعدة بينساكولا بولاية فلوريدا الأمريكية، ويتعلق الأمر بكل من الطيار محمد سامح هيثم (19 عامًا) من فلوريد، والطيار المتدرب كاميرون سكوت ولترز (21 عامًا)، وكلاهما من سلاح البحرية وكانا يدرسان بالقاعدة.

وأكدت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي؛ أن القتيل محمد سامح ناصر هيثم اليافعي، هو مواطن أمريكي من أصل يمني جنوبي، وقد التحق بالبحرية الأمريكية قبل شهرين من وقوع الحادث.

وقال النشطاء، إن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن سامح هيثم قتل أثناء محاولته إيقاف مطلق النار، لكن بيان البحرية الأمريكية لم يتطرق لتلك التفاصيل.

بدورهم قدم آخرون التعازي لوالد الشاب الذي توفي في حادثة إطلاق النار هذه.

ويعيش هيثم منذ سنوات في أمريكا.