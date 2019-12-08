التغيير نت

تعرف على الشاب اليمني الذي راح ضحية فلوريدا صور

8 ديسمبر، 2019
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كشف بيان للبحرية الأمريكية، عن هوية قتيلين قضيا في حادثة إطلاق النار من قبل المتدرب السعودي محمد الشمراني في قاعدة بينساكولا بولاية فلوريدا الأمريكية، ويتعلق الأمر بكل من الطيار محمد سامح هيثم (19 عامًا) من فلوريد، والطيار المتدرب كاميرون سكوت ولترز (21 عامًا)، وكلاهما من سلاح البحرية وكانا يدرسان بالقاعدة.

 

 

 

وأكدت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي؛ أن القتيل محمد سامح ناصر هيثم اليافعي، هو مواطن أمريكي من أصل يمني جنوبي، وقد التحق بالبحرية الأمريكية قبل شهرين من وقوع الحادث.

 

виталий@vitaly_moh
 

#مجرم_فلوريدا_لايمثلنا .
في حادثة اطلاق نار من متدرب سعودي ادى الى مقتل ثلاثة اشخاص على متن القاعدة العسكرية في ولاية فلوريدا واحد المقتولين الشاب اليمني محمد سامح ناصر هيثم الذي التحق بالبحريه قبل شهرين.
انا لله وانا اليه راجعون

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٣:٤٣ ص – ٨ ديسمبر ٢٠١٩
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وقال النشطاء، إن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن سامح هيثم قتل أثناء محاولته إيقاف مطلق النار، لكن بيان البحرية الأمريكية لم يتطرق لتلك التفاصيل.

 

✨سعوديون في أمريكا وبريطانيا@SAUDIS_U
 

محمد سامح هيثم ١٩ عام، كان أحد الثلاثة الذين قتلوا في قاعدة بينساكولا بولاية فلوريدا الأمريكية، المعلومات حول مقتله تؤكد أنه مات أثناء محاولته إيقاف مطلق النار.

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٧:٥٢ ص – ٨ ديسمبر ٢٠١٩
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بدورهم قدم آخرون التعازي لوالد الشاب الذي توفي في حادثة إطلاق النار هذه.

ويعيش هيثم منذ سنوات في أمريكا.

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