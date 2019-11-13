تعرف على الشخصية التي سوف تعود الى عدن قبل الحكومة اليمنية .. تفاصيل





كشفت مصادر حكومية عن ترتيبات جارية مع الجانب السعودي، لعودة قوات الحماية الرئاسية إلى عدن، قبل عودة الحكومة الشرعية لتمارس مهامها من العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد بموجب اتفاق الرياض.

وقال السكرتير الصحفي لرئاسة الوزراء اليمنية، غمدان الشريف، إن اللواء الأول حماية رئاسية سيصل إلى عدن لتأمين عودة الحكومة الشرعية.

وأضاف الشريف، في تغريدة له على “تويتر” يسبق عودة الحكومة عودة اللواء الاول حماية رئاسية بقيادة العميد سند الرهوة وكل منتسبي اللواء لتامين عودة الحكومة ومباشرة عملها بشكل طبيعي لتنفيذ اتفاق الرياض والذي سيتم قريبًا.



وفي وقت سابق، قال اللواء محمد سالم بن عبود وكيل وزارة الداخلية، إن الوزارة تجري ترتيبات مع الجانب السعودي لوضع خطة أمنية، تشمل جميع المناطق المحررة ومنها العاصمة المؤقتة (عدن) تسبق وصول الحكومة الشرعية، لتأمين جميع المواقع الحيوية ومؤسسات الدولة والقطاعات العسكرية.

وعلى صعيد آخر، كشفت مصادر حكومية عن أسباب تأجل عودة رئيس الوزراء إلى العاصمة المؤقتة عدن التي كانت مقررة أمس الثلاثاء، بموجب اتفاق الرياض.



وأوضحت المصادر، أن أسباباً لوجستية تتعلق بترتيب السعوديين لقصر معاشيق والمرافق المنهوبة تسببت في تأجل عودة الحكومة في الموعد المحدد إلى يوم الجمعة لاستكمال بعض الترتيبات، مشيرةً إلى أنه “لا موعد أكيد”، في إشارة لاحتمال عودة الحكومة حتى الأسبوع القادم.

وأشارت المصادر إلى وجود بعض الترتيبات الأمنية التي تسببت أيضاً في تأجيل العودة.

وكانت الحكومة اليمنية، وقعت الثلاثاء الماضي، مع المجلس الانتقالي الجنوبي“اتفاق الرياض”، في مسعى لإنهاء الصراع بين الطرفين اللذين تقاتلت قواتهما، وتبادلتا السيطرة في محافظات جنوبية، بداية من أغسطس/ آب الماضي.