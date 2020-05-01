عدن تايم

تعرف على الضربتين الموجعتين التي تلقتها جماعة الإخوان المسلمين بالمنطقة العربية

2 مايو، 2020
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كشفت الإعلامية اليمنية ليلى ربيع عن ما تلقته جماعة الإخوان من ضربات موجهة في المنطقة العربية جعلت من جماعة الإخوان يجن جنونها.

وارجعت ربيع ببرنامجها الوجه الاخر الذي يبث على قناة الغد المشرق أولى تلك الضربتين اعلان الإدارة الذاتية من قبل اللواء عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي للمحافظات الجنوبية وكذا إعلان قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر في ليبيا إدارة البلاد.

وقالت ربيع عن الضربتين موجعتين من قبل المشاريع المجابهة لأجندة الإخوان المسلمين في المنطقة جعلها تتخبط في تعاملها مع هولاء الضربتين تكلل بصراخ منقطع النظير على القنوات الموالية لها وعلى اهم قناة موالية لها قناة الجزيرة التي تبث من الدوحة.

ونقلت ربيع بعضا من الطرح المتناول بشكل عامة والتي علقت على تعالي أصوات قيادات الإخوان على القنوات والتي كان من أبرزها ما قاله أحد المعلقين الذي لا ينتمي لا لدولة اليمن ولا لدولة ليبيا والذي قال طالما وان الجزيرة تصرخ فإن ما حدث في صالح الشأن العام.

وكشفت ربيع عن بعض المناطق التي تدار بشكل ذاتي والتي هي خاضعة تحت سيطرة الإصلاح -جناح جماعة اخوان المسلمين في اليمن- والتي من اهم تلك الموارد منفذ الوديعة الذي يدار منذُ خمس سنوات لصالح جماعة الإصلاح.

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