المشهد العربي

 تعرف على الطقس المتوقع اليوم الأربعاء في عدن والمحافظات

Photo of المشهد العربي المشهد العربي منذ 4 دقائق
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يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، استقرارا نسبيا في درجات الحرارة اليوم الأربعاء، على العاصمة عدن وعدد من محافظات الجنوب واليمن.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في الجنوب و اليمن:

عدن (العظمى 33° – الصغرى 24°)

صنعاء (العظمى 24° – الصغرى 06°)

تعز (العظمى 28° – الصغرى 11°)

المكلا (العظمى 33° – الصغرى 23°)

الحديدة (العظمى 33° – الصغرى 23°)

سيئون (العظمى 31° – الصغرى 15°)

سقطرى (العظمى 30° – الصغرى 23°)

ذمار (العظمى 23° – الصغرى 04°)

الغيضة (العظمى 35° – الصغرى 21°)

مأرب (العظمى 30° – الصغرى 15°)

صعدة (العظمى 26° – الصغرى 08°)

المحويت (العظمى 25° – الصغرى 11°)

عمران (العظمى 25° – الصغرى 04°)

الجوف (العظمى 29° – الصغرى 14°)

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المشهد العربي

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