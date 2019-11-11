المشهد العربي

تعرف على الطقس المتوقع اليوم الإثنين في عدن والمحافظات

Photo of المشهد العربي المشهد العربي منذ 13 دقيقة
0 أقل من دقيقة

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، استقرارا نسبيا في درجات الحرارة اليوم الإثنين، على العاصمة عدن وعدد من محافظات الجنوب واليمن.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في الجنوب و اليمن:

عدن (العظمى 32° – الصغرى 25°)

صنعاء (العظمى 25° – الصغرى 07°)

تعز (العظمى 27° – الصغرى 12°)

المكلا (العظمى 33° – الصغرى 22°)

الحديدة (العظمى 33° – الصغرى 24°)

سيئون (العظمى 32° – الصغرى 16°)

سقطرى (العظمى 30° – الصغرى 24°)

ذمار (العظمى 24° – الصغرى 04°)

الغيضة (العظمى 33° – الصغرى 22°)

مأرب (العظمى 30° – الصغرى 15°)

صعدة (العظمى 25° – الصغرى 08°)

المحويت (العظمى 25° – الصغرى 12°)

عمران (العظمى 26° – الصغرى 05°)

الجوف (العظمى 29° – الصغرى 12°)

الوسوم

مقالات ذات صلة

Photo of اليوم السعودية: اتفاق الرياض صفعة مدوية للنظام الإيراني

اليوم السعودية: اتفاق الرياض صفعة مدوية للنظام الإيراني

منذ 38 دقيقة
Photo of البيان: الدعم الإنساني الإماراتي لليمن متواصل

البيان: الدعم الإنساني الإماراتي لليمن متواصل

منذ ساعة واحدة
Photo of استقرار الذهب بالأسواق اليمنية في التعاملات الصباحية

استقرار الذهب بالأسواق اليمنية في التعاملات الصباحية

منذ ساعة واحدة
Photo of مهلة قصيرة للمغادرة.. المهرة تنتفض ضد الجبواني والميسري

مهلة قصيرة للمغادرة.. المهرة تنتفض ضد الجبواني والميسري

منذ 8 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق