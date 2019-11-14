المشهد العربي

تعرف على الطقس المتوقع اليوم الخميس في عدن والمحافظات

Photo of المشهد العربي المشهد العربي منذ 12 دقيقة
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يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، استقرارا نسبيا في درجات الحرارة اليوم الخميس، على العاصمة عدن وعدد من محافظات الجنوب واليمن.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في الجنوب و اليمن:

عدن (العظمى 31° – الصغرى 25°)

صنعاء (العظمى 24° – الصغرى 07°)

تعز (العظمى 27° – الصغرى 13°)

المكلا (العظمى 29° – الصغرى 23°)

الحديدة (العظمى 32° – الصغرى 26°)

سيئون (العظمى 30° – الصغرى 15°)

سقطرى (العظمى 30° – الصغرى 21°)

ذمار (العظمى 23° – الصغرى 05°)

الغيضة (العظمى 35° – الصغرى 22°)

مأرب (العظمى 29° – الصغرى 15°)

صعدة (العظمى 26° – الصغرى 07°)

المحويت (العظمى 24° – الصغرى 11°)

عمران (العظمى 25° – الصغرى 05°)

الجوف (العظمى 29° – الصغرى 14°)

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المشهد العربي

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