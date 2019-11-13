عدن الغد

تعرف على الطقس المتوقع اليوم في عدن والمحافظات الأخرى

Photo of عدن الغد عدن الغد منذ 38 دقيقة
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تعرف على الطقس المتوقع اليوم في عدن والمحافظات الأخرى

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، استقرارا نسبيا في درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، على العاصمة عدن وعدد من المحافظات الأخرى.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة:
عدن (العظمى 32° – الصغرى 24°)
صنعاء (العظمى 25° – الصغرى 07°)
تعز (العظمى 27° – الصغرى 10°)
المكلا (العظمى 33° – الصغرى 23°)
الحديدة (العظمى 33° – الصغرى 23°)
سيئون (العظمى 31° – الصغرى 14°)
سقطرى (العظمى 30° – الصغرى 23°)
ذمار (العظمى 23° – الصغرى 05°)
الغيضة (العظمى 35° – الصغرى 21°)
مأرب (العظمى 30° – الصغرى 15°)
صعدة (العظمى 26° – الصغرى 08°)
المحويت (العظمى 25° – الصغرى 11°)
عمران (العظمى 24° – الصغرى 06°)
الجوف (العظمى 29° – الصغرى 14°)

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عدن الغد

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